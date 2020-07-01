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麵攤男刺死美甲師後自殘送醫 轉加護病房仍未警詢

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市經營麵攤張姓男子疑因感情糾紛，昨天約陳姓女友談判後，持刀刺死女友，張逃逸後被警方發現藏身在大里橋下，但張見警上門，隨即持刀自殘，張脖子出血送醫，昨天經醫院緊急手術後，已轉加護病房，陳女的死因已由檢方排定今天下午解剖複驗釐清。

據查，張姓男子昨天自殘後，失血過多，送進大里仁愛醫院時，意識不清，有生命危險，院方緊急進行手術後，已完成手術，生命跡象轉趨穩定，目前仍在加護病房觀察病情，警方尚未詢問釐清案情，全案案由台中地檢署陽股黃姓檢察官指揮偵辦，陳女安排今天下午在生命禮儀管理處崇德館解剖複驗，釐清死因。

張姓男子（34歲）經營麵攤，他與從事美甲師的陳姓女友（34歲）交往兩年多，陳女疑不滿交往期間，張曾偷她錢賭博，陳女在端午節前將張趕出同居住處，張昨天二度約出陳女談判，雙方談判破裂，張持預藏的水果刀刺陳女心窩，陳女送醫不治，警方根據張逃逸路線，下午在大里橋下發現張，張見警上門，二話不說持刀刺脖子一刀，大出血送醫，仍有生命危險，警方已查獲凶刀、作案車輛，全案將依殺人罪偵辦。

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台中市陳姓女子昨天上午遭張姓男子持刀刺死，檢方安排今天下午相驗，釐清死因。圖／報系資料照
台中市陳姓女子昨天上午遭張姓男子持刀刺死，檢方安排今天下午相驗，釐清死因。圖／報系資料照

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