會客菜竟被下FM2調味 台北看守所多名收容人不適送醫

台北看守所爆出會客菜摻有毒品，導致多名收容人吃了之後昏昏欲睡。所方檢查後，發現菜裡面含有毒品FM2，懷疑是收容人家屬所為，目前全案交由警方調查中。

據了解，摻有毒品的會客菜是高姓收容人的妻子寄入。由於高姓收容人是6月3日入監，事情又發生在6月4日，所以他辯稱菜裡面的毒品是他入監前自己摻進去，與妻子無關，但所方對此說法存疑。

台北看守所指出，高妻寄入的會客菜是小魚乾，經管理員檢查後才送進舍房，而高男又分送給其他收容人，導致3人出現嗜睡、意識不清等症狀，當下即緊急送醫治療。

所方表示，一般會客菜寄入會經過接見室窗口，會有管理員進行檢查，通常肉眼無法辨識的肉塊，會用剪刀裁剪，查看內部是否有違禁物品或粉末，但由於每天會客人數眾多，尚無法一一詳細檢測。