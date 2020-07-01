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男至泰國買春後約泰女下次當導遊 先匯5千過去卻遭放鳥
高雄簡姓男子到泰國旅遊「買春」時認識泰籍女子Sasa，他返台後向Sasa要求下次去泰國請她當導遊，去年1月間應Sasa要求，先匯款5000元；沒想到他再度赴泰國卻遭她放鴿子，返台怒對Sasa、居中牽線劉姓友人告詐欺罪嫌。高雄地檢署查出，Sasa以看醫生為由借用這筆錢，雙方屬借貸，難認有用詐術，全案不起訴。
簡姓男子提告指出，他是在泰國買春認識Sasa，有意下次再去泰國旅遊時，付錢找她當導遊；去年1月12日她先傳訊息表示身體不適，請他先支付之後的導遊費用，他於是匯款給友人劉姓男子，再由劉的泰國女友轉交給Sasa。
不料當簡姓男子再度到了泰國，竟然連Sasa一面都沒碰到，返台後氣得到三民二警分局報案，對劉姓男子及Sasa提告詐欺取財罪嫌。
劉姓男子應訊辯稱，由於Sasa是他泰國女友的朋友，當時Sasa稱需要錢、且有人要給錢，他確定簡姓男子的錢匯入後，才請他泰國女友轉匯給Sasa，這段過程Sasa並未入境台灣。
檢察官從雙方證詞發現，簡姓男子稱Sasa說要看醫生、要他先借錢，可見簡有經過考量後才借出5000元，加上劉姓男子還拿出泰國的匯款證明來佐證，難認定Sasa、劉姓男子有施用詐術，罪嫌不足。
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