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惡男被勸別吸菸不爽痛毆對方 被告又到對方家持刀堵人
53歲曾姓男子因官司打輸張姓父子（76歲、47歲）不滿，今天凌晨3時許持美工刀、球棒埋伏在張家附近，在2人回家時攻擊，張父持鐵棍反擊，三人扭打成團，張男最後跑到鄰近的光華派出所報案，警方獲報後趕往，將三人送醫，所幸均無生命大礙；警方表示，目前曾男仍在醫院，待警詢後將朝殺人未遂罪嫌偵辦。
據悉，曾男與張男同為FoodPanda外送員，曾因日前被張男規勸別在禁菸區抽菸引發不滿並毆打張男，被張提告傷害，法院審理後判處拘役14天；曾因此不滿，今天凌晨3時許持美工刀、球棒前往張姓父子住所，以三秒膠填注張的大門門鎖，恰好張姓父子返家，曾見狀便持美工刀、球棒向兩人揮砍，張父拿起鐵棍反擊，三人扭打成團，張男右胸、右腿遭美工刀割傷，胸口傷口深可見骨；張父則被球棒打傷頭部，而打人的曾男右眉也被打成傷，牙齒還斷了。
張男見父親被曾壓在地上打，跑到鄰近的光華派出所求救，警方趕到，將三人送醫，目前均暫無生命危險；警方表示，目前曾男仍在醫院戒護救治中，待傷勢好轉，將朝殺人未遂罪嫌偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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