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影／毒蟲見警心虛拒盤查 駕車逃逸竟自撞遊覽車
44歲張姓男子昨日下午駕駛自小客車載著邱姓女乘客，行經台中市豐原區豐勢路二段形跡可疑，警方察覺有異上前盤查，未料張男見狀隨即駕車往東勢方向加速逃逸，過程中追撞行駛於前方的遊覽車，造成遊覽車車損，幸無人受傷。車上一男一女嫌疑人隨後棄車逃逸，當場被逮，警方在車上查獲毒品，全案依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
昨日下午5時30分，豐原分局翁子派出所員警執行巡邏勤務時，發現張男駕駛自小客車載著32歲邱姓女乘客，行經台中市豐原區豐勢路二段停車在路邊買東西，張男買完東西後原要駕車離開，因看到警車遲遲不敢將車子開出，員警察覺有異上前盤查，不料張男見狀隨即由豐勢路二段往東勢方向加速逃逸。
張男駕車逃逸過程中追撞行駛於前方55歲張男駕駛的遊覽車，造成遊覽車右後車輪框受損，車上20餘名乘客飽受驚嚇，幸無人受傷，自小客車左前保險桿受損，前車牌也掉落。張男及邱女見車子受損卡住，立即棄車徒步逃逸，員警立即上前追緝，先逮捕邱女，並在路過民眾熱心提醒嫌犯逃逸方向，最終將躲藏在草叢中的張男成功壓制逮捕。
遊覽車駕駛及自小客車駕駛經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，警方在張男車內發現嗎啡及安非他命等毒品，張男向警方供稱，因車上有毒品，看見員警盤查才心虛開車逃逸，沒想到自撞遊覽車，只好棄車徒步逃逸。張男與邱女依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。
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