影／麵攤男殺死美甲師躲大里橋 見警畏罪刺脖尋短送醫

台中市張姓男子經營麵攤，他與從事美甲師的陳姓女友交往兩年多，陳女疑不滿交往期間，張曾偷她錢賭博，陳女在端午節前將張趕出同居住處，張今天二度約出陳女談判，雙方談判破裂，張持預藏的水果刀刺陳女心窩，陳女送醫不治，警方根據張逃逸路線，下午在大里橋下發現張，張見警上門，二話不說持刀刺脖子一刀，大出血送醫，仍有生命危險，警方已查獲凶刀、作案車輛，全案將依殺人罪偵辦。

台中市大里區張姓男子（34歲）經營麵攤，與擔任美甲師的陳姓女子（34歲）是男女朋友，雙方交往兩年多，期間在東區十甲路的大樓同居，端午節附近二人協議分手，陳女將張趕出住處，導火線是陳女不滿張嗜賭，還偷她的血汗錢去賭博，陳女在端午節拿肉粽返回大肚住處探望父母時，還向父母抱怨此事。

張姓男子為求復合，先在清晨6時許時，約出陳女在大樓一樓門口談判，兩人口角被大樓保全目擊，張離開後，又在上午9時許騎車重回現場，雙方又在上午11時許時，在大樓會客廳內溝通，談判十多分鐘，未料因陳女堅持不願復合，張一氣之下，持預藏的水果刀朝陳女胸口刺一刀，陳女倒臥在大樓大廳，保全趕緊通報警、消，並追出門外。

張因在行凶前已將鑰匙插在機車上，張見保全追出，急得連安全帽都沒戴，就騎車逃逸，陳女送醫急救後，緊急進行心臟手術，但仍因失血過多，急救兩小時後宣告不治。

第三警分局成立專案小組，透過行車軌跡追查，發現今天下午3時許，張的機車就被拍到在大里區大里橋附近，警方沿線搜索，在大里橋北湖街附近發現張的機車，隨後再派員搜索，下午4時許，發現張就坐在岸邊，神情恍然，專案小組才現身欲表明身分前，張就持刀往自己脖子猛刺一刀，隨後倒臥在血泊中，警方趕緊將張送醫。

張目前仍在大里仁愛醫院急救中，尚未脫離險境，警方已查扣張的作案機車、疑似凶刀等贓證物，全案將依殺人罪報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。（影片受訪者為第三警分局偵查隊長高庭煌）

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