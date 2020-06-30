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不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

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不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖子送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子今天上午持刀刺死陳姓女友，警方循線在大里橋下發現張蹤影，張持刀自殘被送醫急救。圖／讀者提供
台中市張姓男子今天上午持刀刺死陳姓女友，警方循線在大里橋下發現張蹤影，張持刀自殘被送醫急救。圖／讀者提供
台中市陳姓女子今天上午遭張姓男友持利刃在胸口刺一刀，送醫不治，張犯後騎車逃逸，第三警分局循線查緝，今天下午4時許時，根據車行軌跡在大里橋附近發現張蹤跡，張見警方上門，拿出疑似行凶的水果刀欲自殘，割傷自己的脖子，警方連忙奪下利刃後，將張送醫急救，目前張無生命危險，全案依殺人罪偵辦。

據透露，陳姓女子（34歲）與張姓男子（34歲）交往兩年多，在東區十甲路的大樓同居，端午節附近二人分手，陳女將張趕出東區大樓住處，陳女拿肉粽返回大肚住處探望父母時，有跟父母提到二人吵架，還稱張嗜賭，還偷她的錢去賭博，因此氣憤之下將張趕出住處。

據查，張姓男子為求復合，張在今天清晨6時許，又約出陳女在大樓一樓門口吵架，驚動住戶，張離開後，在今天上午9時又騎車重返現場，張先在大樓附近徘徊後，在不詳時間點約出陳女在大樓一樓會客廳談判。

今天上午11時許，陳女、張二人在大樓會客廳談了約10多分鐘，張疑不滿意陳女的說法，拿出身上預藏的利刃，朝陳女胸口刺一刀，隨即逃逸。

大樓保全看到張姓男子行凶後，連忙通報警、消到場，還追出門外，張則是急著騎車逃逸，倉皇之中連安全帽都沒戴，救護車到場時，陳女已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院後，陳女在今天下午宣告不治。

中國醫藥大學附設醫院表示，陳女到院時已無呼吸心跳，院方馬上替她進行心臟手術，也把傷口補起來，但仍因傷口太大，失血過多，缺氧太久而難以救回，急救2個多小時後宣告不治。

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東區 中國醫藥大學

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