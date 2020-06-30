男友偷錢賭博 她分手趕他人出門卻被一刀刺死

台中市張姓男子今天上午在東區十甲路，持刀刺殺陳姓女友，陳女送醫後不治，張騎車逃逸，警方查緝中。圖／讀者提供 台中市陳姓女子今天上午遭張姓男友持利刃在胸口刺一刀，送醫不治，據查，陳女與張交往2年多，端午節附近二人才鬧分手，主因是陳女發現張爛賭，還偷她的錢去賭博，憤而將男友趕出家門，張今天上午又找陳女談判，二度口角未果，張持利刃猛刺陳女一刀，陳女送醫不治，警方目前正循線抓人，依殺人罪偵辦。

據透露，陳姓女子（34歲）與張姓男子（34歲）交往兩年多，在東區十甲路的大樓同居，端午節附近二人分手，陳女將張趕出東區大樓住處，陳女拿肉粽返回大肚住處探望父母時，有跟父母提到二人吵架，還稱張嗜賭，還偷她的錢去賭博，因此氣憤之下將張趕出住處。

據查，張姓男子為求復合，張在今天清晨6時許，又約出陳女在大樓一樓門口吵架，驚動住戶，張離開後，在今天上午9時又騎車重返現場，張先在大樓附近徘徊後，在不詳時間點約出陳女在大樓一樓會客廳談判。

今天上午11時許，陳女、張二人在大樓會客廳談了約10多分鐘，張疑不滿意陳女的說法，拿出身上預藏的利刃，朝陳女胸口刺一刀，隨即逃逸。

大樓保全看到張姓男子行凶後，連忙通報警、消到場，還追出門外，張則是急著騎車逃逸，倉皇之中連安全帽都沒戴，救護車到場時，陳女已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院後，陳女在今天下午宣告不治。

警方已鎖定張姓男子身分、使用的交通工具，積極查緝中，全案將依殺人罪嫌偵辦。

中國醫藥大學附設醫院表示，陳女到院時已無呼吸心跳，院方馬上替她進行心臟手術，也把傷口補起來，但仍因傷口太大，失血過多，缺氧太久而難以救回，急救2個多小時後宣告不治。