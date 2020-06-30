影／毒品黑吃黑槍擊案 警方攻堅鳴槍

高雄市6月23日發生交易毒品「黑吃黑」槍擊案，警方今天動員攻堅，暗地開鎖進入開槍主嫌陳姓男子租屋，攻進屋內，發現陳竟準備雙手各持槍反抗，警方立刻鳴槍，撲上制伏陳，才沒讓陳有開槍機會，順利在1周內偵破全案。

高雄市警苓雅分局與刑大等單位追查6月23日許姓男子遭槍擊案，涉嫌販毒的許姓男子（25歲）自行到大同醫院就醫後，經醫護人員發現是槍傷，但許在警方追問遭槍擊原因，堅不吐實，警方為查明全案，調閱相關監錄系統，才發覺涉嫌開槍的陳姓男子（38歲）及陸姓（24歲）、鐘姓（24歲）和張姓（28歲）等3名同夥，同乘1輛轎車，逃離高雄市苓雅區憲政路停車場開槍地。

警方分別在6月24日在仁武區某汽車旅館，查獲陸姓、鐘姓2男子以後，6月29日另在高雄市前鎮區崗山東街逮捕張姓男子，才查出主嫌陳姓男子落腳處在鳳山區北賢街某大樓。

今天上午10點45分，警方到鳳山區北賢街陳租處，悄悄開鎖後，立即攻堅衝入屋內，在員警大喊「趴下」，一擁而上，竟發現陳把手槍放在身邊，正準備拿槍與警方對抗，員警馬上對天花板鳴槍，槍聲震嚇陳，員警及時撲上抓緊他的雙手，阻止他拿槍，才沒釀成警方攻堅傷亡。

警方共在陳姓男子屋內搜出1把霰彈槍、2把手槍、30顆霰彈及手槍子彈，以及105公克安非他命等毒品。