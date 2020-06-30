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三峽山區常有槍聲 新北刑大一次抓5把
新北警方接獲檢舉，內容指稱三峽山區經常聽見槍響，刑警大隊偵四隊報請新北地檢署檢察官陳詩詩指揮後，組成專案小組連日調查蒐證，成功在偏僻的鐵皮工寮找到5把改造長槍，同時也逮捕改造槍枝的簡姓男子，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
專案小組人員指出，簡男私藏槍枝的鐵皮工寮位於三峽區有木里的深山，雖然開車能抵達，但路幅非常窄，只能容納一輛車通行，又是單一出入口，因此稍有風吹草動，很容易打草驚蛇。
專案小組經過3個禮拜長時間跟監，發現簡男通常一早上山，三更半夜才下山，6月22日見時機成熟，隨即持搜索票破門，一舉將簡男拿下，並在現場找到改造長槍5把、土製子彈10顆、喜得釘底火27顆和改造槍支彈藥工具，人贓俱獲。
事發後，簡男供稱自己喜歡打獵，而傳統獵槍裝填麻煩，所以上網自學技術，將操作槍改造成獵槍，沒有其他用途。不過，警方調查簡男並無原住民身分，不具合法持有獵槍資格，且改造長槍已超過獵槍規範，因此詢後仍依槍砲罪送辦，經檢方複訊，簡男才以2萬元交保。
新北市警局表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於今年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，而操作槍也被納入管制範疇，非法製造、販賣和持有都有可能觸法，請民眾勿輕易嘗試。
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