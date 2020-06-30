男出金錢豹酒店後持雙槍 對空連開21槍：我心情不好

台中市西屯區台灣大道、何厝街在24日凌晨4時許傳槍聲，歹徒出金錢豹酒店後不久，對空連開21槍，引發市民關注，台中市第六警分局在昨天、今天陸續帶回涉案6人到案，其中蔡姓男子到案，蔡承認當時從酒店離開後，心情不好，持2把制式手槍對空鳴槍，警方將依槍砲罪嫌偵辦。

台中市西屯區台灣大道、何厝街再24日凌晨4時許傳出槍響，案發後台中市第六警分局成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，全案24日先行尋獲棄置的作案車輛，經查扣後，25日拘獲同車共犯林姓及陳姓男子等2人到案。

警方昨天持續追查在逃犯嫌藏匿的相關處所，並執行搜索，查扣協助藏匿逃亡的3輛涉案轎車，並拘提協助涉嫌開槍的蔡姓男子（28歲）藏匿逃亡的友人張姓、高姓男子等2人到案。