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男出金錢豹酒店後持雙槍 對空連開21槍：我心情不好

聯合報 / 記者陳宏睿黃寅／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道、何厝街在24日凌晨4時許傳槍聲，歹徒出金錢豹酒店後不久，對空連開21槍，引發市民關注，台中市第六警分局在昨天、今天陸續帶回涉案6人到案，其中蔡姓男子到案，蔡承認當時從酒店離開後，心情不好，持2把制式手槍對空鳴槍，警方將依槍砲罪嫌偵辦。

台中市西屯區台灣大道、何厝街再24日凌晨4時許傳出槍響，案發後台中市第六警分局成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官林依成指揮偵辦，全案24日先行尋獲棄置的作案車輛，經查扣後，25日拘獲同車共犯林姓及陳姓男子等2人到案。

警方昨天持續追查在逃犯嫌藏匿的相關處所，並執行搜索，查扣協助藏匿逃亡的3輛涉案轎車，並拘提協助涉嫌開槍的蔡姓男子（28歲）藏匿逃亡的友人張姓、高姓男子等2人到案。

今天上午8時許，專案小組在西屯區拘提蔡姓男子、共犯劉姓男子等2人到案，起獲作案制式手槍2把，蔡辯稱「因當晚飲酒後情緒不穩致對空開槍，作案過程都為個人所為」，全案將涉案6人依槍砲罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市西屯區台灣大道在24日凌晨傳出槍響，台中市第六警分局今天帶回涉案6人，將依槍砲等罪移送台中地檢署偵辦。圖／摘自Google Maps
台中市西屯區台灣大道在24日凌晨傳出槍響，台中市第六警分局今天帶回涉案6人，將依槍砲等罪移送台中地檢署偵辦。圖／摘自Google Maps

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