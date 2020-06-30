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毒品交易黑吃黑 男子搶毒品開槍1人中彈

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導

陳姓男子6月23日在高雄市苓雅區，與許姓男子涉交易毒品，雙方發生衝突，陳姓男子涉嫌開槍，擊中許的大腿等處3槍，與2名同夥搶走許的Ｋ他命毒品。今天高雄警方逮捕開槍的陳姓男子，並起出3把長、短槍及毒品，全案依殺人未遂等罪嫌查辦中。

據了解，6月23日凌晨2點多，陳姓男子（38歲）與許姓男子（25歲），相約在高雄市苓雅區憲政路某停車場疑交易毒品，雙方衝突後，陳涉嫌持手槍對許開槍，與陸姓、鐘姓2名同夥搶走許的K他命毒品。

許姓男子左、右大腿及左腳腳盤，遭擊中3槍，子彈全貫穿，經朋友送往大同醫院急救，醫護人員發現是中彈傷痕，馬上報警。

高雄市警苓雅分局追查全案，6月24日在高雄市仁武區某汽車旅館，逮捕涉案的陸姓、鐘姓2男子，今天上午11點左右，在高雄市鳳山區北賢街某大樓陳姓男子的租屋，逮捕陳及2名男女，並在屋內起出1把霰彈槍、15發子彈，以及2把90手槍及15顆子彈，並發現許多安非他命，將他們帶回查辦中。

警方逮捕開槍涉案主嫌陳姓男子（中）。記者林保光／攝影
警方逮捕開槍涉案主嫌陳姓男子（中）。記者林保光／攝影

毒品 高雄市

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