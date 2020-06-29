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男冒充檢調受邀「榮譽校友」返校演講 台東體中向全校學生道歉

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導

國立台東大學附設體育實驗中學校友，今年32歲男子高綱鴻涉嫌冒充檢調高官四處行騙，日前遭逮捕，今天傳出台東體中今年4月間曾把高當「榮譽校友」邀請返校對學弟妹演講，台東體中承認查證不周，已取消高榮譽校友身分，演講影片及照片也全從網路下架，並鄭重向全校學生道歉。

高綱鴻在外以任職法務部調查局花東地區督導處副處長、最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長、法務部高雄毒品查緝所所長、花蓮縣警局新城分局副分局長等身分行騙，不只有名片，還有制服及證件，但國內檢調根本上述無相關單位，已知至少8人受騙。

高綱鴻是台東體中第10屆畢業校友，學校透露，因有校友返校後推薦說高「混得不錯」，堪稱榮譽校友，今年4月8日高鴻綱確以最高檢毒品查緝大隊副大隊長身分，受邀回母校演講，演講題目「勇者無懼」，分享當兵、從事監獄工員、警察與檢調人員的工作經驗，但從警就無須服役當兵，卻沒有一位教師聽出高的演講矛盾之處。

台東體中輔導主任羅蜀君表示，高事前表明要捐出鐘點費，要學校用來幫助清寒學弟妹；他鼓勵學弟妹「以運動員不放棄的心」，突破自我極限，高說，為了工作一天只睡4小時，鼓勵學弟妹要多讀書、尊重師長， 由於演講內容還算勵志，老師們無人聽出其中有什麼問題。

羅蜀君說，學校會跟全校學生道歉，因事前查證不確實，學校犯了錯，也會告訴學生高犯了錯，所以被逮捕，讓學生引以為戒，這件事也讓全校教師上了一課，以後邀請演講對象，身分查核要更嚴謹。

國立台東大學附設體育實驗中學。記者羅紹平／攝影
國立台東大學附設體育實驗中學。記者羅紹平／攝影

台東

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