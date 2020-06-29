全國名字第2長「黃宏成」報案指第1長「要投」煽惑犯罪

黃宏成今天到長榮派出所報案，並提出準備的相關資料說，指修改姓名要有「公序條款」。記者卜敏正／攝影 嘉義市「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（以下簡稱黃宏成）原為全國名字最長者，日前Youtuber「要投」改名為「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」（以下簡稱要投），還拍到戶政改名影片、引發關注；「黃宏成」今天下午到嘉義市長榮派出所報案，指稱「要投」名字有諧音「大麻販、藥頭、喔爽死」等，質疑觸犯刑法第153條「煽惑他人犯罪」。

「要投」下午得知黃宏成去派出所提告，回應「我是要投，不是藥頭，請不要亂改我名字，謝謝」，並強調「歐薩斯，不是喔爽死，是我的英文名」、「警方若通知我，我一定會拍一集誣告」。

黃宏成今天到長榮派出所報案，並提出準備的相關資料說，指修改姓名要有「公序條款」，改名內容如果影響公序良俗，政府應該不能同意，就算過去同意應該也要撤銷。否則每個人名字都可以變成犯罪行為，這樣的做法他不能接受。