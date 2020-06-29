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畢業前夕祖孫車禍魂斷校門前 被載學童未戴安全帽
台東縣成功鎮忠孝國小棒球隊主力投手溫同學後天就要畢業，今天卻因車禍與騎機車載他上學的阿嬤雙雙魂斷校門前；警方發現溫同學未戴安全帽，呼籲民眾勿因天氣炎熱或路程短而疏忽。
這場車禍發生在上午7時多，68歲婦人騎機車載孫子溫同學到學校上學，正要轉進校門時被貨車追撞，機車遭撞飛30公尺，祖孫則被撞彈飛40、50公尺遠，2人送醫後均傷重不治。
警方表示，小貨車曾姓駕駛準備北上到花蓮工作，酒測值為0。詳細事故原因仍在調查釐清中。
機車後座的溫同學未戴安全帽，警方呼籲騎乘機車不論駕駛或後座乘客都應戴安全帽，勿因天氣炎熱或通勤路程短就不戴安全帽，以減少發生事故時頭部遭重創風險。
忠孝國小校長李俊德說，溫同學父母離異，父親在桃園工作，溫同學由阿公阿嬤照顧，家境並不是很好，將協助爭取資源協助。
學校棒球教練胡信忠指出，溫同學三年級加入棒球隊，非常認真，同時是排球好手，獲得體育優異獎；他夢想當職棒選手，已申請到桃園就讀。上午車禍意外不幸身亡，全校師生都十分震驚難過。
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