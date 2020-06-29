分裝冰糖可可粉冒充毒品咖啡包 網路兜售牟利被判刑
夏姓男子把冰糖、可可粉等分裝進咖啡包，在網路偽稱是毒品咖啡包，兜售時還宣稱「 品質保證」。警方循線將他逮捕送辦，基隆地檢署偵訊後，依詐欺取財未遂罪起訴。基隆地院審結，將夏男判刑7個月。全案可上訴。
判決指出，夏男與林姓男子合謀在網路散布暗示販賣毒品不實訊息，招徠不特定人回覆，相約買賣毒品事宜後，再用自製「咖啡包」冒充毒品與對方交易，趁機牟利。
2017年8月間，林在基隆市住處，將冰糖、可可粉等物品混合後，分裝成咖啡包冒充毒品，再由林、夏各自上網微信群組，分以暱稱「杜爺」、「巴巴」，在網路聊天室刊登「北售公仔系列，正版公仔，品質保證，滿五外送，悠閒，需要ㄙ，自取地南港」等文字，暗示販賣毒品不實訊息。
新北市三重警分局員警在網路巡邏發現後，2017年10月2日持搜索票到林家搜索，查獲20包咖啡包，送驗未檢出毒品成分。
檢察官偵訊後，認為李男雖未販毒，但暗示販毒不實訊息，涉犯詐欺取財未遂罪予以起訴。基隆地院判審理後判刑6個月，李不服上訴，經高院駁回定讞。
檢方事後查出夏是共犯，也予起訴。法官認為，夏男案發時25歲，具謀生能力，不思以正當途徑賺取財物，竟利用網路散布不實訊息意圖詐騙他人財物。考量夏坦承犯行，且未對他人造成實質重大傷害，判刑7月。
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