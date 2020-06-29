快訊

立院召開臨時會 監察院人事同意權案7月17日投票

自稱「我沒有做得很好」 侯友宜民調卻狂拿第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉行賄賺取徵收補償 前議員張維華請辭仍被判4月

中央社 / 南投29日電

前南投縣議員張維華。圖／本報資料照片
前南投縣議員張維華。圖／本報資料照片
前南投縣議員張維華為賺取土地徵收補償費用，拿50萬元行賄前水利署三河局長楊人傑，但楊人傑事後歸還紅包並向政風單位檢舉，張維華今天遭判有期徒刑4個月、禠奪公權一年。

原本擔任縣議員的張維華日前以照顧生病的父親為由，宣布辭去縣議員一職，但辭職後沒多久，張維華即被台灣南投地方檢察署依貪污等罪提起公訴。

根據台灣南投地方法院日前公布的刑事判決書，民國107年2月，擔任南投縣議員的張維華為讓自己和母親名下的土地，被列入經濟部水利署第三河川局烏溪河道「北勢堤防延長段」建設，以領取土地徵收補償費用，因此邀約當時擔任第三河川局長的楊人傑在議員服務處碰面。

張維華和楊人傑見面時談到水利工程土地徵收事宜，當楊人傑要開車離開時，張維華便將裝有新台幣50萬元的紙袋以及印有張維華名片的茶葉放進楊人傑的自小客車，希望楊人傑檢討北勢堤防延長段堤防建設，幫忙徵收土地。

楊人傑回到住處後發現裝有現金的紙袋，於是打電話給張維華說明拒絕賄賂，也將現金、禮品交由政風單位處理。

地院法官認為，被告以縣議員身分約見第三河川局局長，想藉由行賄公務員，達到賺取補償金目的，缺乏尊重法治觀念，有違選民付託，不過考量被告犯後坦承犯行，也在今年4月1日自行辭去縣議員的職務，因此依行求賄賂罪，判處有期徒刑4個月，褫奪公權一年，緩刑3年，並應向公庫支付20萬元，全案仍可上訴。

土地徵收 水利署 貪污

延伸閱讀

造墓業者行賄公墓巡山員 3次給12萬涉貪污起訴

台永康鹽水溪堤防道路貨車機車擦撞 2騎士送醫1命危

高市局長拒1千萬賄賂還舉報 業者改口認罪獲免關

詐欺公眾有罪！泰國海鮮餐廳所有人被判坐牢1446年

相關新聞

潤寅詐貸案外案 前調查官疑收賄5百萬遭搜索約談

老牌紡織貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻，被起訴勾結福懋等公司利用借新還舊等手法向銀行詐貸，違反銀行法。台北地檢署...

影／畢業前2天祖孫車禍雙亡 男童是棒球隊優秀投手

台東縣成功鎮台11線忠孝國小前今天清晨發生祖孫騎機車2死車禍悲劇。學校師長說，温姓男童是阿美族，運動細胞出色，國小3年級...

涉行賄賺取徵收補償 前議員張維華請辭仍被判4月

前南投縣議員張維華為賺取土地徵收補償費用，拿50萬元行賄前水利署三河局長楊人傑，但楊人傑事後歸還紅包並向政風單位檢舉，張...

分裝冰糖可可粉冒充毒品咖啡包 網路兜售牟利被判刑

夏姓男子把冰糖、可可粉等分裝進咖啡包，在網路偽稱是毒品咖啡包，兜售時還宣稱「　品質保證」。警方循線將他逮捕送辦，基隆地檢...

台灣大道開20多槍成「慶記」之都？中警：案發隔天已抓人

台中市議員陳世凱等人今天在議會質詢時提到，市長盧秀燕對治安狀況外，24日凌晨西屯區台灣大道傳出有歹徒開20多槍、警方在現...

錢櫃懲處出爐 北市消防局副局長、火預科長記過一支

錢櫃林森店大火釀6死不幸，北市府懲處名單出爐。台北市消防局副局長畢幼明、火災預防科科長記過一支外；火災預防科股長申誡兩支...

影／台中南屯小吃店有人持槍？警上門被歹徒持玻璃割傷

台中市第四警分局偵查隊今天上午9時許獲報，有歹徒在南屯區忠勇路一家小吃攤持槍，警方獲報前往調查，未料店內一名歹徒拒捕，還...

影／假冒高官詐財 還曾受邀回母校演講「勇者無懼」

男子高綱鴻遭人檢舉涉嫌穿著高階警官的服裝，持偽造的公文書、槍械到處招搖撞騙，刑事局中打月初獲報後展開蒐證，22日持搜索票...

更生…他練瀟灑行書 情傷…襲警大案回籠

昨天凌晨拒捕槍傷員警的李姓男子，涉案非頭一遭，他過去因懲治盜匪條例入監服刑時，曾師學書法家周良敦，練得一手好字，出獄後擔...

查案遭突襲…1警中槍 震撼彈攻堅…40警逮人

台中市兩名刑警昨天凌晨到彰化調查涉嫌持槍恐嚇的李姓男子，雙方爆發肢體衝突，扭打過程中李開槍，子彈貫穿一名偵查佐左肩，緊急...

家暴受害者醫療費 常人2.4倍

國內研究證實，台灣親密關係暴力被害人門急診及住院比例皆顯著較高，平均每位被害人一年就醫費用五萬六千多元，為對照組兩萬三千...

繼父燙爛女娃腳 扯謊瞞虐兒？

台南永康一名四歲女童雙腳燙傷延誤就醫，潰爛無法走路，照片被PO上網，葉姓繼父原稱女童自己燙傷，昨天下午改口稱管教時不慎燙...

熱門新聞

阿嬤載孫上學國小前遭貨車撞飛 台東祖孫雙亡

韓國瑜北農案 北檢偵查終結不起訴6人

女師霸凌全班甩耳光 羞辱單親生送啃過麵包、酸油飯

高雄化工廠苯外洩 3人送醫其中1命危

影／台南女童受虐 警方傍晚傳喚繼父與母親到案

錢櫃大火理賠 受害者痛訴：錢櫃態度高傲、威脅和解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。