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台灣大道開20多槍成「慶記」之都？中警：案發隔天已抓人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市議員陳世凱等人今天在議會質詢時提到，市長盧秀燕對治安狀況外，24日凌晨西屯區台灣大道傳出有歹徒開20多槍、警方在現場有拾獲彈殼的狀況，隔天卻沒有任何消息，質疑盧市府團隊讓台中市又蒙上「慶記之都」的惡名；台中市第六警分局表示，全案在案發隔天已帶回2名涉案人，並查獲作案車輛，另在檢察官指揮下，後續偵辦，沒有對治安不聞問的狀況，全案將待共犯全數到案後，再對外界說明。

台中市第六警分局偵查隊副隊長謝志遠說，全案是24日凌晨4時許發生，何安派出所接獲通報，有人在西屯區台灣大道、何厝街口對空鳴槍，據查該名涉案人是從郊區往市區行駛，疑似酒醉才對空鳴槍。

謝志遠說，同仁到場時，涉案人已逃逸無蹤，現場查獲手槍彈殼，全案在隔天已帶回2名涉案人，查獲作案車輛，並將兩名涉案人移送台中地檢署，但因全案報請檢察官指揮，且有共犯再逃，將待共犯到案後，請示檢察官後，再對外說明案情。

台中市警局強調，市長盧秀燕對台中市治安一向極為重視，絕不容許不法行為挑戰公權力，統計今年1月至6月28日止，台中市槍擊案發生數為六都最低，且較去年同期減少，治安已顯著改善，早年所謂「慶記之都」實已不復見，也不符現況，將持續查緝不法，將不法分子繩之以法，持續維護市民安心的生活環境。

台中市議員陳世凱 、林德宇、林祈烽 、黃守達、鄭功進、施志昌等人，今天在議會質詢時，提到24日凌晨台灣大道傳槍響，有歹徒開車經過該處時開槍，有民眾聽到20幾聲槍響，甚至在慢車道上有7顆彈殼，但隔天卻無任何訊息。

陳世凱指出，全案事關重大，已經通報至警政署、行政院，市民人心惶惶，但最切身相關的盧市府，卻對事件一問三不知，讓他懷疑盧市府無心拚治安。

台中市西屯區台灣大道在24日凌晨傳槍響，引發議員在議會關注，台中市第六警分局強調案發隔天已循線帶回2人送辦。圖／摘自Ｇoogle Maps
台中市西屯區台灣大道在24日凌晨傳槍響，引發議員在議會關注，台中市第六警分局強調案發隔天已循線帶回2人送辦。圖／摘自Ｇoogle Maps

台中市 檢察官 盧秀燕

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