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影／台中南屯小吃店有人持槍？警上門被歹徒持玻璃割傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局偵查隊今天上午9時許獲報，有歹徒在南屯區忠勇路一家小吃攤持槍，警方獲報前往調查，未料店內一名歹徒拒捕，還持現場的玻璃杯碎片，割傷一名偵查佐，兩名辦案的偵查佐都掛彩，但順利制伏歹徒，並在其中一名黃姓涉案人的隨身包包內，查獲2把改造手槍、子彈等贓證物，全案警詢後將依槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，第四警分局偵查隊偵查佐林育民、施季凱今天上午9時許獲報，南屯區忠勇路一家小吃攤有歹徒持槍，兩警前往查處，當時涉案的黃姓（35歲）、陳姓男子（54歲）在店內，其中黃不服盤查，與兩警在店內發生肢體拉扯，過程中黃還持現場因扭打而破裂的玻璃杯碎片，攻擊林育民，造成林左手腕、手掌，另名偵查佐施季凱也有左手腕撕裂傷，兩警順利壓制歹徒，警方在黃隨身包包內，查獲2把改造手槍、子彈15發。

兩名受傷的偵查佐已送往中山醫學大學附設醫院治療，沒有大礙，兩名涉案人也被帶回第四警分局偵查隊詢問，釐清案情及槍支來源，全案暫依傷害、妨害公務、槍砲等罪嫌方向偵辦。

台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供
台中市第四警分局偵查隊今天上午到南屯區小吃部查案，涉嫌持槍的黃姓男子拒捕，造成兩警受傷。圖／讀者提供

妨害公務 台中市

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