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影／假冒高官詐財 還曾受邀回母校演講「勇者無懼」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

男子高綱鴻遭人檢舉涉嫌穿著高階警官的服裝，持偽造的公文書、槍械到處招搖撞騙，刑事局中打月初獲報後展開蒐證，22日持搜索票抓人，查獲大量官署的制服、公文、證件、操作槍等贓證物。檢警查出，高除了向友人謊稱是高階警官借錢不還之外，也趁隙在友人家行竊金飾，甚至偽造假報案證明取信友人，高就讀的高中更相信他是榮譽校友，邀請演講，當時高演講的主題是「勇者無懼」，全案警詢後依偽造文書等罪移送，檢方聲押獲准。

刑事局中打第六隊調查，男子高綱鴻（32歲）涉嫌自行印製公文聘書，佯稱是法務部調查局花東地區督導處副處長、最高檢察署毒品查緝大隊副大隊長、法務部高雄毒品查緝所所長、花蓮縣警察局新城分局副分局長、駐澳門警察聯絡官等高階警官，並製作相關證件、印章，甚至還自己穿著制服，拍攝假裝毒品查緝隊警官持搜索票的影片，取信友人。

檢警調查，高從去年初至今年6月間，都以相同手法向民眾詐騙，初步清查至少有8人受害，其中有人借款20多萬元給高後，高一直拖欠不還，另外今年3、4月間，高受邀到友人家，高趁友人不注意時，偷走價值4萬多元的金飾，友人事後發現金飾遭竊後，還向高求助，高毛遂自薦替友人報案，實際上卻偽造報案證明，取信友人，但報案受理證明的日期卻是打上4月1日，就有辦案人員嘲諷，「真在愚人節騙人」。

另外，高雖然只有高中畢業，卻在今年4月8日以最高檢毒品查緝大隊副大隊長的身分，受邀回就讀的高中母校演講，學校誤認高是榮譽校友，但實際上根本無該單位，當時高的演講題目是「勇者無懼」，他夸夸其談向學弟妹分享，花很多時間念書，「一天只睡4小時」，更以游泳班學長的身分，鼓勵學弟妹「以運動員不放棄的心」，突破自我極限，一番長篇大論也讓辦案人員咋舌。

專案小組在22日持澎湖地檢署檢察官黃政德核發的搜索票，前往新北、澎湖等地搜索，查獲大量偽造的公文書、派令、職章、證件、制服、模擬槍、手銬、裝飾彈等贓證物，全案依偽造文書、冒充公務員、竊盜、加重詐欺等罪，移送澎湖地檢署後，檢方以有反覆實施之虞，向法院聲押獲准。

刑事局中打第六隊呼籲，全案有公布高嫌相片，若有被害人遭高詐騙，可勇於出面指證，向刑事局或當地的警察機關報案，以利檢警後續釐清案情。

男子高綱鴻假冒高階警官詐財，刑事局中打查扣假造的聘書、證件、職章、制服、模擬槍、手銬等贓證物。記者陳宏睿／攝影
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，刑事局中打查扣假造的聘書、證件、職章、制服、模擬槍、手銬等贓證物。記者陳宏睿／攝影
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，刑事局中打查扣假造的聘書、證件、職章、制服、模擬槍、手銬等贓證物。記者陳宏睿／攝影
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，刑事局中打查扣假造的聘書、證件、職章、制服、模擬槍、手銬等贓證物。記者陳宏睿／攝影
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，拍攝自己穿著制服的照片取信被害人。記者陳宏睿／翻攝
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，拍攝自己穿著制服的照片取信被害人。記者陳宏睿／翻攝
男子高綱鴻在今年4月間受邀回母校演講。圖／摘自高嫌就讀高中的臉書
男子高綱鴻在今年4月間受邀回母校演講。圖／摘自高嫌就讀高中的臉書
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，拍攝自己穿著制服的照片取信被害人。記者陳宏睿／翻攝
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，拍攝自己穿著制服的照片取信被害人。記者陳宏睿／翻攝
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，行竊後還偽造報案證明取信被害人，但受理日期是4月1日愚人節。記者陳宏睿／攝影
男子高綱鴻假冒高階警官詐財，行竊後還偽造報案證明取信被害人，但受理日期是4月1日愚人節。記者陳宏睿／攝影

毒品 警察 制服

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