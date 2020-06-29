男子涉嫌恐嚇持槍射傷警員 檢方聲押獲准

彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇，警方在彰化縣和美鎮攻堅逮人，並查獲改造手槍、子彈、改造工具等贓證物。記者陳宏睿／攝影 台中市警方28日前往彰化縣偵辦李姓男子恐嚇案，李男持槍理論，開槍擊中一名員警左肩，霹靂小組丟震撼彈逮捕李男，檢察官訊問，認為李男有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

李姓男子持槍與警方對峙許久，霹靂小組丟擲震撼彈，在煙霧中衝上前攻堅將李男逮補，訊後依照違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪嫌，將李男移送偵辦，檢察官複訊後，認為李男所犯為重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，43歲李男近來與女友爭吵，疑心女友與前夫藕斷絲連，日前他持槍前往女友前夫親友家的服飾店恐嚇，店家事後報案，台中市第二警分局獲報，連日調查掌握李男藏身彰化和美一間鐵皮屋，28日凌晨劉姓小隊長、楊姓偵查佐前往蒐證拍照，李男自屋內監視器發現，持槍外出向2人理論。

警方指出，2名員警辯稱是走錯路，李男不相信隨即亮槍，劉員上前奪槍，楊員上前欲壓制李男，扭打間李男開槍擊中楊員左肩，原本壓制著李男的劉員，在看顧同事傷勢時，被李男趁隙逃逸，並緊閉鐵皮屋門窗，和女友藏身屋內。

台中警方獲報立刻整隊，帶著大批警力趕抵現場，彰化警分局也派遣霹靂小組支援，雙方幾次對話後，霹靂小組丟出震撼彈，煙霧瀰漫之際，員警上前壓制李男，並奪下他手中的槍枝，逮捕歸案。

警方指出，當天2名員警因到場蒐證、拍照，準備要向檢方申請搜索票，並未攜帶槍械，依規定員警攜帶槍械前往他轄辦案，才需要通知當地警方，故當天並未通知轄區彰化警分局。

警方查獲2把改造手槍、子彈4發及改造工具等，訊後將依照違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦，至於恐嚇案則將擇日借提調查。