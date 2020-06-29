更生…他練瀟灑行書 情傷…襲警大案回籠

襲警的李男寫得一手好字。圖／摘自涉案人臉書

昨天凌晨拒捕槍傷員警的李姓男子，涉案非頭一遭，他過去因懲治盜匪條例入監服刑時，曾師學書法家周良敦，練得一手好字，出獄後擔任廚師，受邀在更生美展、彰化縣立美術館展出書法作品，曾被南投地檢署表揚「更生人脫胎」，沒想到如今因感情糾紛，重蹈法網。

李姓男子有多項前科，服刑時勤學書法，出獄後辦過不少書法展覽，臉書、影音等網路平台也常分享自己的作品；前年南投地檢署、南投更生保護會協助他參與更生美展，南投地檢署以「更生人脫胎」表揚李在出獄後痛改前非，重回社會。

「人品為上、書法次之。」在台中監獄教廿五年書法的周良敦說，他對李姓男子有印象，李有天分，行書寫得好，有自己瀟灑的風格；他說李十多年前出獄時曾找過他，當時拿一疊名片要他幫忙宣傳裱框店，介紹客人，也邀他在書中題字。

周良敦說，他在監獄教課常提醒收容人要「人書併進」，人品好比書法寫得好更重要，得知李又涉案時，他感到十分惋惜；但他不會氣餒，會繼續在台中監獄教書法，不斷灌輸收容人向善、提升人品的重要，繼續幫助收容人重回社會。

彰化縣文化局長張雀芬說，李男在彰化美術館展出的是申請展，一般只要寄來作品達到藝術水平，不論個人出身或是更生人，都可以開創作展。