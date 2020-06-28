老翁牽腳踏車闖鐵軌 遭區間車擦撞送醫不治

台灣鐵路局海線鐵路2547次區間車，今天晚間近7點在苗栗縣談文、大山站間，撞及1名老翁及腳踏車。聯合報記者范榮達／翻攝

台鐵西部幹線2547次區間車晚上行經苗栗縣談文站往大山站間時，擦撞一名牽著腳踏車闖越鐵軌的老翁，造成頭部撕裂傷，警消獲報到場將他送醫，但老翁急救後仍傷重不治。

苗栗縣政府消防局透過簡訊通報表示，晚上7時許接獲報案指出，台鐵談文車站至大山車站間，有一名老翁遭到區間車撞擊，立刻派員前往搶救。

苗栗消防局指出，救護人員趕抵現場後，發現一輛遭撞擊毀損的腳踏車，一旁則是一名倒臥在地的老翁，頭部有撕裂傷，對痛覺有反應，但意識模糊，救護處置後送醫，但老翁到院前已失去生命跡象，急救後仍傷重不治。

台鐵局表示，2547次為新竹開往彰化區間車，晚上7時許接獲通報，指談文車站至大山車站間有一人侵入路線遭撞擊。立即通知鐵路警察處理，同時請加強播音以服務旅客。

台鐵指出，晚上7時38分經確認，傷者已由消防人員送醫，並經鐵路警察蒐證處理後，晚上7時55分放行，路線恢復正常行駛，影響7列次348分、旅客約2550人。