快訊

國民黨強力杯葛監院人事 陳菊回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁牽腳踏車闖鐵軌 遭區間車擦撞送醫不治

中央社 / 苗栗縣28日電

台灣鐵路局海線鐵路2547次區間車，今天晚間近7點在苗栗縣談文、大山站間，撞及1名老翁及腳踏車。聯合報記者范榮達／翻攝
台灣鐵路局海線鐵路2547次區間車，今天晚間近7點在苗栗縣談文、大山站間，撞及1名老翁及腳踏車。聯合報記者范榮達／翻攝

台鐵西部幹線2547次區間車晚上行經苗栗縣談文站往大山站間時，擦撞一名牽著腳踏車闖越鐵軌的老翁，造成頭部撕裂傷，警消獲報到場將他送醫，但老翁急救後仍傷重不治。

苗栗縣政府消防局透過簡訊通報表示，晚上7時許接獲報案指出，台鐵談文車站至大山車站間，有一名老翁遭到區間車撞擊，立刻派員前往搶救。

苗栗消防局指出，救護人員趕抵現場後，發現一輛遭撞擊毀損的腳踏車，一旁則是一名倒臥在地的老翁，頭部有撕裂傷，對痛覺有反應，但意識模糊，救護處置後送醫，但老翁到院前已失去生命跡象，急救後仍傷重不治。

台鐵局表示，2547次為新竹開往彰化區間車，晚上7時許接獲通報，指談文車站至大山車站間有一人侵入路線遭撞擊。立即通知鐵路警察處理，同時請加強播音以服務旅客。

台鐵指出，晚上7時38分經確認，傷者已由消防人員送醫，並經鐵路警察蒐證處理後，晚上7時55分放行，路線恢復正常行駛，影響7列次348分、旅客約2550人。

老翁 台鐵 警察

延伸閱讀

苗栗海線鐵路事故1行人受重傷 預計晚間8點半恢復交通

男子從鶯歌火車站月台跌落鐵軌 意識不清已送醫

寶可夢阿伯又進化了！騎鐵馬插64支手機抓寶 網驚：會不會翻車

平鎮棒球場園區籃球場沒護網 旁邊是鐵軌火車來怎麼辦

相關新聞

追查4歲女童遭燙傷案 南檢複訊繼父後聲押

台南4歲女童雙腳遭燙傷延誤就醫而潰爛，原本家長聲稱，是小孩子玩水時燙傷，台南市政府社會局深入了解後，葉姓繼父坦承，是為了...

老翁牽腳踏車闖鐵軌 遭區間車擦撞送醫不治

台鐵西部幹線2547次區間車晚上行經苗栗縣談文站往大山站間時，擦撞一名牽著腳踏車闖越鐵軌的老翁，造成頭部撕裂傷，警消獲報...

台南再傳虐童網友到高雄繼父家討公道 但人早已搬離

台南傳出4歲女童遭繼父葉姓男子潑灑熱水，雙腳燙傷又遲遲未送醫，消息一傳出，今天凌晨就有3名民眾，到高雄鳳山區五甲的葉男住...

行人侵入苗栗段軌道 遭台鐵區間車撞擊送醫

台鐵表示，今天新竹開往彰化的2547次區間車，晚上7時在苗栗談文站往大山站間，有一人侵入路線遭撞及，已通知路警處理，晚上...

苗栗海線鐵路事故1行人受重傷 預計晚間8點半恢復交通

台灣鐵路局海線鐵路新竹南下彰化2547次區間車，今天晚間近7點左右過了苗栗縣造橋鄉談文車站不久，列車在軌道撞到1名老翁及腳踏車...

陳家欽彰化慰問中槍警 父親叮嚀媒體：別傳兒子病榻照

台中市第二警分局偵查佐今天凌晨到彰化和美蒐證時，遭李姓男子持改造手槍射傷左肩，住進彰化基督教醫院，警政署長陳家欽、台中市...

6小時內逮獲襲警嫌犯 王惠美、陳家欽頒獎有功員警

台中市警二分局劉姓小隊長及楊姓偵查佐今天凌晨到彰化縣和美鎮蒐證時，與持槍的李姓嫌疑人因拉扯發生槍擊，彰化警方出動霹霹小組...

影／市值6000萬！陸船趁清晨走私菸品還沒上岸就被逮

繼上周走私民生用品後，海巡署第十海巡（馬祖海巡隊）今在南竿復興沃海域及津沙海域，各查獲1艘陸籍無名小貨船及陸籍快艇，走私...

影／台南女童受虐 警方傍晚傳喚繼父與母親到案

台南市永康區4歲女童傳燙傷潰爛延誤送醫，一度傳出是女童自己不慎燙傷，經社工人員訪查女童案情逆轉，女童繼父改口犯行，警下午...

彰化更生人擔心女友離開他 鬧出全台矚目開槍襲警案

彰化縣李姓男子因擔心女友重回前夫懷抱，加上女友常不接電話，李氣憤下在23日曾持槍到台中市，找到女友前夫親友經營的服飾店恐...

台南女童雙腳燙傷繼父所為 社會局已聲請保護令

台南女童疑似受虐，雙腳被嚴重燙傷又未積極就醫，導致潰爛，經人po在網路上，台南市社會局今天表示，原本家屬都稱是孩子自己在...

招了！台南女童疑受虐 繼父改口潑女童熱水

台南市永康區4歲女童傳燙傷遲未送醫，導致腳發黑無法走路，一度傳出是女童自己不慎燙傷，今中午社工人員深入訪查案情逆轉，女童...

熱門新聞

冥冥中死者要回家 某探險團直播前發現一遺體

屏東出火風景區流浪狗襲擊遊客 男子毀容送醫

招了！台南女童疑受虐 繼父改口潑女童熱水

台南女童腳皮嚴重燙黑半個月未就醫 警追查有無受虐涉家暴

台南女童雙腳燙爛傳「早晚都被繼父跟媽媽毆打」 3月曾遭不當管教列保護中

影／抓到了！台中警彰化辦案中彈 今早攻堅逮獲持槍嫌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。