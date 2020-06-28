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陳家欽彰化慰問中槍警 父親叮嚀媒體：別傳兒子病榻照

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局偵查佐今天凌晨到彰化和美蒐證時，遭李姓男子持改造手槍射傷左肩，住進彰化基督教醫院，警政署長陳家欽、台中市副市長陳子敬、台中市警局長楊源明也在今天下午前往醫院慰問，頒發慰問金，楊父面對媒體時，特別提醒，不要讓兒子躺在病榻的照片上傳，楊父解釋，主要是擔心楊的阿嬤年事已高，看到孫子住進醫院會心疼。

台中市第二警分局長蔡元戎說，今天下午與警政署長陳家欽、台中市副市長陳子敬、台中市警局長楊源明，以及分局的同仁一起前往彰化基督教醫院慰問楊中勝，也提醒楊要好好養傷，院方在眾人探望時，有特別提到，楊的運氣非常好，槍傷直接貫穿，沒有傷到骨頭、神經、大動脈，可能只需要住院一、兩天，就能離院休養。

蔡元戎說，因為院方得知楊是因公受傷，也特別安排剩下最後一間單人房給楊休養，希望楊康復後能繼續重回崗位，維護市民安全，分局也會持續給予楊協助。

蔡元戎說，楊父是鹿港警分局的同仁，也是警察人員，知道警員辦案的危險性，也很心疼兒子受傷，楊父也在媒體與長官進入病房探視前，特別提醒媒體、同事，不要拍攝兒子躺在病榻的相片，擔心楊的阿嬤看到後心疼，影響老人家的健康。

台中市第二警分局表示，楊中勝在今年6月才轉任偵查隊偵查佐，過去是派出所專責辦刑案的專案人員，已有6、7年偵辦刑案的經驗，對於偵辦刑案不陌生，未來會協助楊養傷，並責成同仁排班照料楊，出院後也會協助楊辦理公傷假，安心養傷，希望楊能盡快康復。

台中市副市長陳子敬（左二）、警政署長陳家欽（右一）、台中市警局長楊源明（左一）今天下午前往彰化基督教醫院慰問，並頒發慰問金給偵查佐楊中勝的父親（右二）。圖／第二警分局提供
台中市副市長陳子敬（左二）、警政署長陳家欽（右一）、台中市警局長楊源明（左一）今天下午前往彰化基督教醫院慰問，並頒發慰問金給偵查佐楊中勝的父親（右二）。圖／第二警分局提供

台中市 陳子敬 陳家欽

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