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6小時內逮獲襲警嫌犯 王惠美、陳家欽頒獎有功員警

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

台中市警二分局劉姓小隊長及楊姓偵查佐今天凌晨到彰化縣和美鎮蒐證時，與持槍的李姓嫌疑人因拉扯發生槍擊，彰化警方出動霹霹小組攻堅，與台中警方合作，在案發6小時，即迅速將李嫌緝獲，警政署長陳家欽下午除到彰化基督教醫院慰問受槍傷的楊姓偵查佐，並與彰化縣長王惠美在彰化縣警察局分別頒獎表揚兩地有功員警。

此次槍擊，造成楊姓偵查佐肩部中彈貫穿外，劉姓小隊長的手肘受到擦傷，陳家欽今天下午由台中市警察局長楊源明、彰化縣警察局長許錫榮及彰基院長陳穆寬陪同，由彰化基督教醫院頒發慰問金給楊姓偵查佐，楊的父親也在場，陳家欽稱讚楊姓偵查佐的勇於任事外，也要他好好養傷再出發。

槍擊發生後，彰化及台中警方均全力投入，彰化縣警察局除和美警分隊、刑警大隊外，更動用保安隊霹靂小組攻堅，以震撼彈及矯健身手，奪下李嫌手中的槍械，隨後起出兩把改造槍械，功不可沒

陳家欽隨後到彰化縣警察局，與彰化縣長王惠美分別頒獎表揚有功員警，王惠美說，感謝員警冒險犯難，此次彰化縣與台中市合作打擊犯罪，已創下最佳的模式。

陳家欽說，楊偵查佐傷勢穩定，台中市警局受理報案後，劉小隊長立即率楊偵查佐連夜調查，偵查階段雖遭遇歹徒突襲、小隊長以救人為優先，歹徒雖逃逸，台中市、彰化縣警方通力合作馬上找到歹徒藏匿地點，由新任彰化縣警局局長許錫榮親自指揮，迅速攻堅逮捕嫌犯，高效率的團隊合作，應特別給予讚許肯定。

另針對台中市警察跨轄辦案，兩員警仍在蒐證階段未帶槍卻遇到狀況，陳家欽表示，警方辦案有其專業考量，兩人的英勇與機警仍應給予肯定。警方也表示，蒐證階段未攜帶槍械武器，也未通報彰化縣警局，是符合規定的。

彰化縣長王惠美（右6）與警政署長陳家欽（左5）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右6）與警政署長陳家欽（左5）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
警政署長陳家欽（右1）今天下午到彰化基督教醫院，頒發慰問金由因槍傷住院的台中市警二分局楊姓偵查佐。 照片／彰化縣警察局提供
警政署長陳家欽（右1）今天下午到彰化基督教醫院，頒發慰問金由因槍傷住院的台中市警二分局楊姓偵查佐。 照片／彰化縣警察局提供
彰化縣長王惠美（左3）頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左1）與警政署長陳家欽（左2）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左1）與警政署長陳家欽（左2）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
警政署長陳家欽（左3）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影
警政署長陳家欽（左3）分別頒獎表揚彰化縣有功員警。記者劉明岩／攝影

警察 陳家欽 王惠美

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