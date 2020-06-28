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影／市值6000萬！陸船趁清晨走私菸品還沒上岸就被逮

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

繼上周走私民生用品後，海巡署第十海巡（馬祖海巡隊）今在南竿復興沃海域及津沙海域，各查獲1艘陸籍無名小貨船及陸籍快艇，走私共1200箱約6萬條、粗估市值約6000萬未稅菸，全案依兩岸人民關係條例、菸酒管理法及海關緝私條例擴大偵辦。

馬祖海巡隊3571艇今清晨5時許執行勤務時，接獲通報發現可疑滯留目標進入南竿瀚林角外海後，即刻趕往現場，並在復興沃0.8浬處登檢1艘搭載4名船員的陸籍無名貨船。

另外，該隊莒光分隊在上午8時許也接獲通報，並在9時於南竿津沙外2.2浬處登檢1艘搭載3名船員的陸籍快艇。

馬祖海巡隊在兩艘船上共查獲1200箱（每箱50條）約6萬條、市值約6000萬元的未稅菸。由於現正值新冠肺炎及非洲豬瘟防疫期間，海巡人員均全程穿著防疫裝備，嚴查船上是否有豬肉及相關製品。

在將船隻初步消毒及對船員進行量體溫、發口罩，確認船員無發燒症狀後，在今早6時及9時許，分別將2艘陸籍船隻押返福澳港，並由連江縣衛福局派員針對2艘陸籍船隻消毒及人員進行檢疫。

針對2艘陸籍船隻大量走私未稅菸，全案依兩岸人民關係條例、菸酒管理法及海關緝私條例擴大偵辦，此外，為避免產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施。

海巡署表示，此次查獲陸船大量走私煙，顯示恐已有部分走私煙流入市面販售並謀取暴利，若民眾誤用未經合格檢驗的菸品，恐對自身健康造成更大傷害，呼籲民眾若發現不法即刻撥打「118」海巡署服務專業通報。

防疫期間，海巡人員登檢陸船後即刻消毒船隻。圖／馬祖海巡隊提供
防疫期間，海巡人員登檢陸船後即刻消毒船隻。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
2陸籍船隻走私共1200箱市值約6000萬未稅菸，皆被馬祖海巡隊查獲並依法辦理。圖／馬祖海巡隊提供
2陸籍船隻走私共1200箱市值約6000萬未稅菸，皆被馬祖海巡隊查獲並依法辦理。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
防疫期間，海巡人員登檢陸船後即刻消毒船隻。圖／馬祖海巡隊提供
防疫期間，海巡人員登檢陸船後即刻消毒船隻。圖／馬祖海巡隊提供
2陸籍船隻走私共1200箱市值約6000萬未稅菸，皆被馬祖海巡隊查獲並依法辦理。圖／馬祖海巡隊提供
2陸籍船隻走私共1200箱市值約6000萬未稅菸，皆被馬祖海巡隊查獲並依法辦理。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供
陸籍無名陸船清晨被馬祖海巡隊查獲走私未稅菸。圖／馬祖海巡隊提供

海巡署 走私 南竿

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