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彰化更生人擔心女友離開他 鬧出全台矚目開槍襲警案

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣李姓男子因擔心女友重回前夫懷抱，加上女友常不接電話，李氣憤下在23日曾持槍到台中市，找到女友前夫親友經營的服飾店恐嚇，警方今天凌晨前往李位於彰化的住處蒐證，未料卻遭李開槍襲擊，一名偵查佐遭擊中左肩，警方布重兵攻堅，順利抓人，並查獲涉案槍支、李寫給女友的遺書等贓證物，全案將在警詢後，依槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦。

據查，李姓男子（43歲）有懲治盜匪前科而入監服刑，他在獄中曾向書法家周良敦學習書法，出監後除擔任廚師外，也在南投地檢署、南投更生保護會的協助下，辦理書法展覽，作品也在彰化縣立美術館展出，不過李在出獄後結交已離婚的黃姓女子，近來兩人常生口角，李常聯絡不到黃女，懷疑黃女又找上王姓前夫藕斷絲連，因而心生不滿。

23日晚間8時許，李姓男子到台中市北區，找到王姓男子親友經營的服飾店，要親友幫他放話，要王不要再跟女友聯繫，過程中還曾經亮槍，王親友趕緊報警，李在犯案後，還在昨天晚間8時許，開始寫給女友的遺書，希望以死相逼，能讓女友出面，最後黃女也回到李位於彰化和美的鐵皮屋。

台中市第二警分局偵查隊接獲報案後，今天凌晨3時許，前往李位彰化和美的鐵皮屋外蒐證，因當時李仍因感情問題，夜不成眠，突然在鐵皮屋裝設的監視器，發現警方身影，當時負責蒐證的二分局小隊長劉承學、偵查佐楊中勝因爲只是「看點」勤務，沒有帶槍，李外出查看時，雙方發生肢體衝突，警奪槍過程，李開一槍，擊中楊的左肩，幸無生命危險，劉也趁勢奪下李的改造手槍，李擔心有其他警力埋伏，躲回屋內。

台中、彰化警方獲報後，派出霹靂小組等重兵在李的鐵皮屋外喊話，當時李曾在門邊亮槍，向警恫嚇「再過來就開槍」，雙方對峙約4個多小時後，警方看李在門口附近，見機不可失，丟擲震撼彈後攻堅，順利奪下李手上的改造手槍。

警方查獲2把改造手槍、1把手槍半成品、38發改造子彈、23發彈殼、砂輪機、鑽孔機等改造工具，李在落網後堅稱「沒有要攻擊警察」，全案依殺人未遂、妨害公務、槍砲等罪偵辦，今天下午將移送彰化地檢署訊問。

彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，順利逮捕李，並查獲改造手槍、子彈、砂輪機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，特警丟震撼彈在門口，李持改造手槍頑抗。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，特警丟震撼彈在門口，李持改造手槍頑抗。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李遭特警制伏後，被警方帶回台中市第二警分局詢問。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李遭特警制伏後，被警方帶回台中市第二警分局詢問。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李遭特警制伏後，被警方帶回台中市第二警分局詢問。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李遭特警制伏後，被警方帶回台中市第二警分局詢問。記者陳宏睿／攝影
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李持改造手槍頑抗。記者陳宏睿／翻攝
彰化縣李姓男子涉嫌持槍恐嚇案，特警今天上午前往李位於彰化和美的鐵皮屋攻堅，李持改造手槍頑抗。記者陳宏睿／翻攝

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