台南女童雙腳燙傷繼父所為 社會局已聲請保護令

台南女童疑似受虐，雙腳被嚴重燙傷又未積極就醫，導致潰爛，經人po在網路上，台南市社會局今天表示，原本家屬都稱是孩子自己在浴室玩被燙傷，但目前經查，繼父已坦承因為女童不乖，所以用熱水燙傷屁股與腳，已緊急安置女童。

社會局今天表示，接獲通報後，已立即派社工前往調查並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，經調查女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，社會局遂於同日依兒童及少年福利與權益保障法第56條緊急安置，並聲請暫時保護令，以維護女童安全。

社會局表示，本案經深入查證，女童受傷原因經由父親坦言，係因女童不服管教，父親隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，有身體虐待及嚴重疏忽照顧等情事，社會局已啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請地檢署由檢察官偵辦，社會局後續仍將依兒少權法，提獨立告訴，維護兒少最佳利益。

另今日女童家屬原向警方表示係女童自行玩水方導致燙傷，對不實之陳述，亦將由警方依法處置。