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彰化更生人持槍走火打傷警 寫得一手好書法曾獲檢表揚
彰化縣李姓男子23日因與前女友感情糾紛，涉嫌持槍恐嚇，今天台中市警方前往「看點」蒐證時，與李發生肢體衝突，李的改造手槍走火，打傷一名偵查佐，警方在今早攻堅後，順利抓人，查獲改造手槍等贓證物，現場還發現李寫給女友的遺書，據查，李年少輕狂，僅有國中畢業，入獄後苦練書法，前年間還獲得南投地檢署公開表揚，獲邀參加更生美展，但未料如因又因感情問題，深陷囹圄。
據了解，李姓男子（43歲）今天凌晨3時許，與警方發生肢體衝突，改造手槍不慎走火，打中辦案的偵查佐的左肩，幸好沒有生命危險，警政署長陳家欽也將在今天下午前往醫院慰問，警方除了在現場查扣改造手槍、手槍半成品、子彈等贓證物外，也發現李寫給前女友的遺書，遺書中提及對前女友歉意，還直說「交往期間讓妳難過了」，信中李寫得一手好字，遺書篇幅長達4頁。
據查，李姓男子因有多項前科，入獄服刑，服刑期間曾跟隨書法師周良敦學習書法，出獄後除了擔任廚師外，也有辦理相關書法展覽，前年間也曾獲參加更生美展，在彰化縣立美術館展出，當時南投地檢署還有發出新聞稿，表揚李在出獄後痛改前非，重回社會，但未料又因感情糾紛，再度身陷囹圄。
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