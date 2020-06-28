情侶摩鐵吸笑氣遇警臨檢 鋼瓶蓋棉被床上裝虛弱
愈來愈多年人濫用笑氣開趴助興，桃園警方今天凌晨前往桃園區一家摩鐵臨檢，27歲冉姓男子接受警方盤查時，謊稱睡在床上的21歲陳姓女友身體虛弱不適，無法起身接受盤查，不料警方眼尖看見一張笑氣鋼瓶送貨單，卻遍尋不到笑氣鋼瓶，要求陳女起床，終於在棉被裡查獲1瓶笑氣鋼瓶，訊後將2人依社維法罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
桃園警方表示，笑氣（一氧化二氮）非毒品、易購買，許多年輕人用來開趴助興，冉男與陳姓女友投宿摩鐵，買來笑氣在房間吸食，警方臨檢盤查，冉男企圖矇混吸食笑氣，謊稱陳女虛弱不適無法起身，將笑氣鋼瓶藏在床上棉被裏，警方以一張鋼瓶送貨單識破，陳女起身，果然查獲笑氣鋼瓶在棉被裡，2人坦承，害怕被發現笑氣鋼瓶才會說謊，警方訊後依社維法罪嫌函送法辦。
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