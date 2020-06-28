影／台中警彰化查案中槍 嫌犯落網：沒有要攻擊警察

彰化縣李姓男子因與前妻有感情糾紛，上周持槍到台中市恐嚇，台中市第二警分局獲報後，今凌晨前往彰化，並在李藏身的鐵皮屋外拍照，未料當時李裝設監視器，發現後外出查看，並與現場警方發生肢體衝突，過程中李手持的改造手槍走火，擊中一名偵查佐，警方奪槍後，李逃回藏身處後，台中、彰化大批警力在門外對峙，歷時約4個多小時，特警丟震撼彈後抓人，並查獲2把改造手槍及子彈、半成品等，全案將依恐嚇、槍砲罪嫌偵辦。

涉案李姓男子今天上午10時許被帶回台中市第二警分局詢問，李面對媒體詢問時，矢口否認開槍打警察，直說，「我沒有攻擊警察」，目前李將在台中市第二警分局偵查隊詢問，釐清詳細案發經過。

據查，彰化縣李姓男子（43歲）素行不良，有多項前科，與前妻及另名男子有感情糾紛，23日前往北區的服飾店欲持槍恐嚇，未料該名男子不在，李嗆聲後離開，第二警分局獲報後，由第二警分局偵查隊小隊長劉承學、偵查佐楊中勝偵辦，今天凌晨3時許，劉、楊二人前往彰化縣和美鎮的和港路鐵皮屋蒐證，欲向檢方聲請搜索票。

兩警在鐵皮屋外拍攝鐵皮屋門牌、李所使用的轎車時，李當時仍未入睡，透過鐵皮屋內的監視器發現門口有人，李外出查看而與警方發生肢體衝突，因當時李身上有持一把改造手槍，雙方扭打時，李的手槍走火，擊中楊的左肩，當時劉已將李壓制在地，並奪下李的改造手槍。

劉順利制伏李後，因楊突然說「中槍了，好痛」，劉只好帶著楊就醫，李則趁隙脫逃回鐵皮屋內，李以為除了兩警之外，鐵皮屋外有大批警力部署，只敢躲在屋內，不敢輕舉妄動，劉趕緊通報分局支援，二分局也請彰化縣警局提供警力協助，今天凌晨4時許，近50名的警力在李藏身的鐵皮屋外部署，並不斷向李喊話，當時李也直嗆「不要過來，不然我開槍」。