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影／抓到了！台中警彰化辦案中彈 今早攻堅逮獲持槍嫌

聯合報 / 記者陳宏睿劉明岩／連線即時報導

台中市第二警分局偵查隊今天前往彰化縣和美鎮偵辦李姓男子持槍恐嚇案，勘查現場的警方突然遇到李姓男子，雙方爆發肢體衝突後，一名偵查佐中槍，警方今天上午持續追查，順利在今天上午9時許，在彰化縣和美鎮一處鐵皮屋攻堅，順利逮到涉案李姓男子，現場並查獲2把以上的改造手槍，子彈數目仍在清查中，全案以恐嚇、槍砲方向偵辦。

台中警方在彰化逮獲槍嫌。記者陳宏睿／攝影
台中警方在彰化逮獲槍嫌。記者陳宏睿／攝影

台中市第二警分局偵查隊調查23日發生的一起持槍恐嚇案，該隊劉小隊長與楊姓偵查佐今天凌晨3時許，前往彰化縣和美鎮勘查現場，準備蒐證後向檢方聲請搜索票，未料兩警勘查時，正巧碰上涉案的李姓男子，雙方爆發肢體衝突，李亮出身上的改造手槍，拉扯過程中走火，打中楊姓偵查佐的左肩後，李逃逸後，今天上午遭警方逮捕。

據查，彰化縣李姓男子（43歲）素行不良，有多項前科，與前妻與另名男子有感情糾紛，李23日時持槍前往台中市北區，欲找該名男子恐嚇，當時沒有找到該名男子，但也揚言有槍，當時據報的民眾就趕緊向警方通報，第二警分局偵查隊介入調查後，欲向檢方聲請搜索票，今天凌晨先前往彰化勘查現場，未料卻突然遇到歹徒而發生槍支走火遭擊中的意外事件。

台中警今天凌晨到彰化查案，衝突中被嫌犯開槍射傷，傷警送醫救治。圖／記者劉明岩翻攝
台中警今天凌晨到彰化查案，衝突中被嫌犯開槍射傷，傷警送醫救治。圖／記者劉明岩翻攝
台中警今天凌晨到彰化查案，衝突中被嫌犯開槍射傷，傷警送醫救治。圖／記者劉明岩翻攝
台中警今天凌晨到彰化查案，衝突中被嫌犯開槍射傷，傷警送醫救治。圖／記者劉明岩翻攝

恐嚇 台中市

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