台中男與前妻感情糾紛亮槍恐嚇 彰化兩警衝突中中槍

台中市第二警分局偵查隊調查23日發生的一起持槍恐嚇案，該隊劉小隊長與楊姓偵查佐今天凌晨3時許，前往彰化縣和美鎮勘查現場，準備蒐證後向檢方聲請搜索票，未料兩警勘查時，正巧碰上涉案的李姓男子，雙方爆發肢體衝突，李亮出身上的改造手槍，拉扯過程中走火，打中楊姓偵查佐的左肩後，李逃逸，全案正由警方積極查緝中。

據查，彰化縣李姓男子（43歲）素行不良，有多項前科，與前妻與另名男子有感情糾紛，李23日時持槍前往台中市北區，欲找該名男子恐嚇，當時沒有找到該名男子，但也揚言有槍，當時據報的民眾就趕緊向警方通報，第二警分局偵查隊介入調查後，欲向檢方聲請搜索票，今天凌晨先前往彰化勘查現場，未料卻突然遇到歹徒而發生槍支走火遭擊中的意外事件。