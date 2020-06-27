momo購物網疑個資外洩 192人被騙近3千萬

momo購物網今年發生不少解除分期付款詐騙案，刑事局從2月統計至上周，有192人被騙走2824萬元，研判會員個資外洩，提醒民眾慎選資安防護完善的網購平台。

高雄市40歲陳姓男教師最近接到詐騙電話，歹徒假冒momo購物網及銀行客服人員，謊稱誤設分期付款，要求用網路銀行APP取消扣款，他依指示操作，卻匯出79萬元，隔天致電銀行詢問才知受騙。

刑事局預防科分析，詐騙集團掌握民眾網路交易資料，將來電顯示竄改為銀行客服專線，被害人誤以為可解除設定，實則匯款給詐團，今年這類詐騙案的交付管道，網路轉帳占41.53%，ATM占35.79%。