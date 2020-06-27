快訊

殯葬業進駐台北大安區爆民怨！業者7月中照開 室內圖曝光

半數私立高中職六年內退場？學校轉型 這兩方向是趨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3秒猛刺肚5刀活活捅死他 只因叫小姐在LINE群組吵架

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面2人就拿折疊刀猛刺他12刀，害對方失血過多身亡，林、鄭雖否認殺人辯稱「要給教訓」，檢方勘驗監視器發現林短短3秒內就朝死者刺5刀，手段凶殘，偵結依殺人罪起訴2人。

檢警調查，林男（26歲）、鄭男（24歲）和林姓死者相約3月8日在KTV談判，一早8點多見對方走出包廂，2人就衝上前各自持刀朝他猛刺、痛毆，一旁友人要勸架也挨了1刀，警消獲報趕赴現場將他送醫，但急救1個多小時仍宣告不治。

檢方訊時，林、鄭雖坦承客觀事實，但均否認殺人犯意，林辯稱，看到死者流血就撤退，而且當時只有瞄準對方肚子，沒有殺人犯意；鄭則說，是因為死者先攻擊他，自己也沒有要殺他的念頭。

檢方考量，林、鄭所持的折疊刀，其刀刃長分別長10公分、6.5公分，不管是長度或銳利度都足以刺穿皮膚傷及內臟，2人均是有高中畢業智識程度的成年人，難以推諉辯稱不知。

檢方並勘驗現場監視器，發現當時明明是林先動手，並在短短3秒內就用折疊刀朝死者腹部刺了5刀，後來利用鄭牽制對方時再補刺1刀，見他癱軟倒地又出手痛毆頭部才離去，後來鄭明知死者身中多刀、手無寸鐵，還繼續用刀刺、毆打頭部。

檢方認為，林、鄭當下的行為並非雙方聚眾鬥毆的混亂場面，而僅有他們2人以及對方和勸架友人，若只是要給一個教訓，又怎會在一碰面當下就迅速朝他刺5刀，後來又趁隙補1刀，見他倒地不但沒嘗試救援，反而繼續施暴後離去。

另法醫解剖發現，死者身中12刀，2刀從左胸、右腹分別刺入胃傷及腸膜、腹腔及肝臟，造成死者體內積血水超過2000毫升，還有12刀深達15.5公分，可見2人下手之重，並非「僅僅給個教訓」，主觀上應有殺人不確定故意。

檢方偵結依殺人罪嫌起訴林、鄭，並請法院審酌2人和死者並無重大仇隙，僅因細故就萌生殺人意圖，下手狠猛造成被害家屬驟失親人悲痛，應從重量刑。

林男僅因叫傳播小姐問題和林姓死者在LINE群組起糾紛，就和鄭姓同夥在KTV狠刺對方12刀害斃命，檢方依殺人罪起訴林、鄭。圖／報系資料照
林男僅因叫傳播小姐問題和林姓死者在LINE群組起糾紛，就和鄭姓同夥在KTV狠刺對方12刀害斃命，檢方依殺人罪起訴林、鄭。圖／報系資料照

殺人 KTV LINE

延伸閱讀

蛋殼玩偶太可愛！LINE FRIENDS「莎莉番外篇」限量周邊商品融化粉絲的心

響應振興三倍券！屈臣氏消費回饋10％商品提貨券，領券加碼送寵i點數

熊大變身掃拖機器人！超萌圓臉幫你掃遍全家 還可聲控

沒雞排吃了 婦line轉傳蔡易餘老婆假訊息獲判無罪

相關新聞

3秒猛刺肚5刀活活捅死他 只因叫小姐在LINE群組吵架

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面2人就拿折疊刀猛刺他...

竹市少年街警匪對峙3小時 竟因酒駕肇事不爽連開5槍

53歲郭姓男子今天清晨4點多酒後開車出門，行經新竹市經國路、和平路口失控撞上停放路邊的轎車，警方獲報到場，郭男已逃到附近...

影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

53歲郭姓男子今天清晨4點多與友人飲酒後，與妻開車行經新竹市經國路、和平路口，失控撞上路邊車輛，警方獲到趕到現場，僅剩妻...

熱門新聞

陸籍女來台吃涼麵遭狠甩巴掌 氣噗噗與對方互毆

休旅車翻落司馬庫斯山谷卡樹上 6人被救出全嚇呆

就是要報案三聯單 台南檢舉達人妨害公務挨罰2000元

她不婚卻想生「混血娃」 她弟幫做人成功…姊弟卻鬧翻

逛商場釀悲劇！女童腳趾遭手扶梯夾斷 遠雄回應了

台鐵鶯歌站發生旅客掉落事件 侵入路線遭自強號撞擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。