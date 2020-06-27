3秒猛刺肚5刀活活捅死他 只因叫小姐在LINE群組吵架

桃園林姓男子和另名林姓友人因叫傳播小姐一事在LINE群組吵架，林找鄭姓同夥約對方到KTV談判，一見面2人就拿折疊刀猛刺他12刀，害對方失血過多身亡，林、鄭雖否認殺人辯稱「要給教訓」，檢方勘驗監視器發現林短短3秒內就朝死者刺5刀，手段凶殘，偵結依殺人罪起訴2人。

檢警調查，林男（26歲）、鄭男（24歲）和林姓死者相約3月8日在KTV談判，一早8點多見對方走出包廂，2人就衝上前各自持刀朝他猛刺、痛毆，一旁友人要勸架也挨了1刀，警消獲報趕赴現場將他送醫，但急救1個多小時仍宣告不治。

檢方訊時，林、鄭雖坦承客觀事實，但均否認殺人犯意，林辯稱，看到死者流血就撤退，而且當時只有瞄準對方肚子，沒有殺人犯意；鄭則說，是因為死者先攻擊他，自己也沒有要殺他的念頭。

檢方考量，林、鄭所持的折疊刀，其刀刃長分別長10公分、6.5公分，不管是長度或銳利度都足以刺穿皮膚傷及內臟，2人均是有高中畢業智識程度的成年人，難以推諉辯稱不知。

檢方並勘驗現場監視器，發現當時明明是林先動手，並在短短3秒內就用折疊刀朝死者腹部刺了5刀，後來利用鄭牽制對方時再補刺1刀，見他癱軟倒地又出手痛毆頭部才離去，後來鄭明知死者身中多刀、手無寸鐵，還繼續用刀刺、毆打頭部。

檢方認為，林、鄭當下的行為並非雙方聚眾鬥毆的混亂場面，而僅有他們2人以及對方和勸架友人，若只是要給一個教訓，又怎會在一碰面當下就迅速朝他刺5刀，後來又趁隙補1刀，見他倒地不但沒嘗試救援，反而繼續施暴後離去。

另法醫解剖發現，死者身中12刀，2刀從左胸、右腹分別刺入胃傷及腸膜、腹腔及肝臟，造成死者體內積血水超過2000毫升，還有12刀深達15.5公分，可見2人下手之重，並非「僅僅給個教訓」，主觀上應有殺人不確定故意。