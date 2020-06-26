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竹市少年街警匪對峙3小時 竟因酒駕肇事不爽連開5槍

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導

郭姓男子酒駕肇事躲進新竹市少年街的防火巷內，心情不好對空連開5槍發洩，與警方對峙3小時才落幕。記者黃瑞典／攝影
郭姓男子酒駕肇事躲進新竹市少年街的防火巷內，心情不好對空連開5槍發洩，與警方對峙3小時才落幕。記者黃瑞典／攝影

53歲郭姓男子今天清晨4點多酒後開車出門，行經新竹市經國路、和平路口失控撞上停放路邊的轎車，警方獲報到場，郭男已逃到附近少年街的防火巷內，疑因心情不佳對空連續開槍，員警循槍聲發現郭男，他已開了5槍，警方大聲遏止並出動快打部隊封堵巷口，對峙約3小時，郭男經朋友勸說交出2把槍及32顆子彈，對峙順利落幕，警方將依槍砲、公共危險等罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，郭姓男子今天清晨在家飲酒後，獨自開車外出，因他有吃安眠藥及喝酒的習慣，他的兒子不放心，開車尾隨，行經經國路、和平路口，郭男的車失控撞上路邊的轎車，他的兒子趕緊急打電話通知郭妻到場，警方4點20分獲報到場處理車禍，郭男已不在現場。

員警正在處理車禍時，4點40分突然聽到附近傳來3聲巨大槍響，循槍聲發現郭男躲在不到100公尺遠少年街1條防火巷內，持續朝空中又開了2槍，員警立即大聲遏止，因防火巷為死巷，員警封堵巷口警戒，困住郭男，並呼叫警網支援，並出動快打部隊，大批警力趕到場支援，分局長張益禎現場指揮。

郭男與警方對峙，警方拉起封鎖線封鎖少年街，大批警力荷槍實槍在少年街戒備，引起不少民眾好奇觀望，郭的多名友人也到場關心，有的還說昨晚還一起在居酒屋飲酒，「怎會鬧這麼大」，警方試圖找點攻堅，郭男在巷內情緒激動，警方同時找來郭妻及郭的友人輪番進入巷內安撫勸說，上午6點多，郭男先交出1把槍，但堅持等另名朋友到場。

雙方對峙約3小時，上午7點38分郭男指定的朋友到場，勸說後郭男交出第2把槍及32顆子彈，順利落幕，郭男被帶回警局調查，警方也在防火巷內找到5枚彈殼，警方初步研判2把手槍分別為92貝瑞塔及金牛座，將送往刑事局鑑定，並比對是否涉及他案。

據了解，郭男曾是新竹地區幫派成員，後來大多在台北市活動，今天清晨在家飲酒後，獨自開車外出，因撞上路邊車輛，逃到附近防火巷躲藏，愈想心情愈不好，才對空連開5槍發洩情緒，酒測值略超過0.25，警方下午2點半將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

郭姓男子經朋友勸說陸續交出92貝瑞塔、金牛座手槍各1把，還有子彈32顆。記者黃瑞典／翻攝
郭姓男子經朋友勸說陸續交出92貝瑞塔、金牛座手槍各1把，還有子彈32顆。記者黃瑞典／翻攝
郭姓男子酒駕肇事躲進新竹市少年街的防火巷內，心情不好對空連開5槍發洩，與警方對峙3小時才落幕。記者黃瑞典／攝影
郭姓男子酒駕肇事躲進新竹市少年街的防火巷內，心情不好對空連開5槍發洩，與警方對峙3小時才落幕。記者黃瑞典／攝影
郭姓男子被警方依槍砲、公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。記者黃瑞典／翻攝
郭姓男子被警方依槍砲、公共危險罪嫌移送新竹地檢署偵辦。記者黃瑞典／翻攝

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