台南富商安平豪宅43秒遭槍擊52發 共犯被判6年

台南市楊姓富商所有安平區透天豪宅2年多前大白天遭歹徒連開52槍，鐵捲門、牆壁及屋內名車等處彈痕累累，槍手在43秒內換3彈匣對豪宅大門擊發，行徑囂張，台南警方循線逮捕余姓、周姓等3人，羅姓槍手當天即搭機離境，周辯稱，駕車陪同余南下收帳，並未參與槍擊計畫，台南地院認周共同犯殺人未遂罪，處6年徒刑，可上訴。

至於同案余姓、另名周姓男子2嫌涉案情節重大，正由台南地院另案審理中，而羅姓槍手案發後潛逃國外，已由台南地檢署發布通緝。

檢警調查，綽號「小鬼」男子2年多前，夥同余姓、周姓、羅姓及另名周姓男子，謀議在楊姓富商駕車外出時開槍，並由小鬼總策畫、指揮者，余負責規畫並與周執行作案準備，羅擔任槍手，另名周姓男子則負責接應。

2017年9月，小鬼指示余、周從台北市南下跟蹤楊姓富商，瞭解生活作息，10月間至台南市跟蹤楊，並籌畫犯案及逃逸路線。11月4日上午小鬼在台北市萬華火車站附近，將內有克拉克制式手槍1支、裝滿子彈彈匣4個的霹靂包交付余，余隨即與周駕駛轎車南下台南入住飯店，並將事先購買腳踏車放置在中西區魚塭旁，作為羅開槍後逃逸用。

同年11月6日上午8時，羅戴口罩及帽子及槍彈，步行至楊姓富商住處前，遲遲未見楊駕車出門，無功而返。羅與余、周會合後，經小鬼指示改變計畫，告知翌日直接對楊住處開槍。11月7日上午7時許，羅搭乘余、周所駕駛轎車，前往台南市歸仁區高鐵車站下車，製造槍手搭乘高鐵至台南市的假象。

羅分段搭乘計程車，前往楊住處附近下車後，上午8時20分步行抵達，等候20分鐘左右，未見楊出門，羅持制式手槍，朝富商豪宅1樓鐵捲門接續射擊52發子彈，過程中更換3次彈匣，所幸未擊中屋內楊及其家屬，致鐵捲門、牆壁、門板及屋內轎車等多處遭子彈擊中，彈痕累累。

羅逃往黃金海岸公園等候友人的轎車內更換衣褲，再將作案槍枝丟到海裡，隨後搭乘計程車至高雄國際航空站搭機潛逃出境。台南警方循線逮捕余、周等3人落網。

周辯稱，駕車陪同余姓男子南下收帳，並未參與槍擊案。不過，周所言 與余等人說詞不符，法官認他參與槍擊計畫的分工。