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影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導

53歲郭姓男子今天清晨4點多與友人飲酒後，與妻開車行經新竹市經國路、和平路口，失控撞上路邊車輛，警方獲到趕到現場，僅剩妻在場，郭男逃到附近少年街一條防火巷內，連開3槍，警方循槍聲發現郭男，雙方對峙約3小時，郭男由朋友勸說交出2把槍，被警方帶回調查中。

據了解，郭男與朋友在居酒屋飲酒後，清晨4點20分開車行經經國路、和平路口時，疑因酒後又吃安眠藥，失控撞上停放路旁的汽車，警方獲報到場處理，僅剩郭妻在場，郭男已逃離，警方處理車禍時，4點40分聽到附近傳出3聲槍響。

警方循槍聲發現郭男躲在少年街1條防火巷內，雙方對峙，大批警力趕來支援，並拉起封鎖線封鎖少年街，警方找來郭男的朋友勸說，6點多郭男先交出一把槍，但堅持等另名朋友到場。

對峙期間郭男的妻子、朋友輪番進巷內勸說，警方在防火巷口以警盾警戒、監控，大批警力荷槍實槍在少年街戒備，也引起不少民眾好奇觀望，上午7點38分郭男指定的朋友到場，勸說後郭男交出第2把槍，順利落幕，郭男由警方帶回警局調查中。

郭姓男子躲在新竹市少年街連開3槍，警方出動大批警力，與郭男對峙3個多小時。記者黃瑞典／攝影
郭姓男子躲在新竹市少年街連開3槍，警方出動大批警力，與郭男對峙3個多小時。記者黃瑞典／攝影
郭姓男子經朋友勸說後交出2把槍，由警方帶回警局調查中。 記者黃瑞典／攝影
郭姓男子經朋友勸說後交出2把槍，由警方帶回警局調查中。 記者黃瑞典／攝影

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