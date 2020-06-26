影／新竹少年街今晨警匪對峙3小時 雙槍歹徒開3槍

53歲郭姓男子今天清晨4點多與友人飲酒後，與妻開車行經新竹市經國路、和平路口，失控撞上路邊車輛，警方獲到趕到現場，僅剩妻在場，郭男逃到附近少年街一條防火巷內，連開3槍，警方循槍聲發現郭男，雙方對峙約3小時，郭男由朋友勸說交出2把槍，被警方帶回調查中。

據了解，郭男與朋友在居酒屋飲酒後，清晨4點20分開車行經經國路、和平路口時，疑因酒後又吃安眠藥，失控撞上停放路旁的汽車，警方獲報到場處理，僅剩郭妻在場，郭男已逃離，警方處理車禍時，4點40分聽到附近傳出3聲槍響。

警方循槍聲發現郭男躲在少年街1條防火巷內，雙方對峙，大批警力趕來支援，並拉起封鎖線封鎖少年街，警方找來郭男的朋友勸說，6點多郭男先交出一把槍，但堅持等另名朋友到場。