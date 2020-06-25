無業男為錢殺人！愛河分屍案凶嫌恐逃亡、滅證遭收押

高雄愛河袋屍案偵破！無業羅姓男子疑與王姓老翁鬧債務糾紛，日前又開口借錢不成，痛下狠手掐勒王害命，一不做二不休，索性肢解分屍。高雄地檢署晚間複訊，認定羅涉殺人、毀損屍體、遺棄屍體罪嫌，罪嫌重大，且恐有逃亡、滅證之虞，向高雄地院聲押獲准。

警方今天下午將羅男上銬移送到高雄地檢署。羅男身穿深色衣褲，並未用安全帽或口罩等遮掩面容，沒說隻字片語，就快步走進地檢署法警室。據了解，羅男作案後將死者分屍裝袋，帶離第一現場，聲稱直到查覺屍塊散發屍臭味，才開始尋覓棄屍點。但檢察官訊畢認為，部分作案動機、細節仍有待查證。

高雄地院法官訊後認為，羅嫌自白殺人，且有證物扣案，犯嫌重大，先前又將屍體及兇器棄置，認定他涉犯重罪又有逃亡、滅證之虞，裁定羈押、未禁見。

高雄市環保局河川清理員前天在愛河打撈到裝有屍塊的旅行袋，檢警比對斷肢指紋，死者是80歲獨居王姓老翁；循線索追查，調閱監視影像發現，與王熟識的62歲羅姓男子曾多次進出老翁租屋處，最後一趟離去時，還揹有關鍵「黑色旅行袋」，警方懷疑羅涉嫌重大。