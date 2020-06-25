無業男疑為錢狠下殺手！愛河分屍案凶嫌遭聲押

高雄愛河袋屍案偵破！無業羅姓男子疑與王姓老翁鬧債務糾紛，日前又開口借錢不成，痛下狠手掐勒王害命，一不做二不休，索性肢解分屍。警方初詢後，將羅男依殺人、毀損屍體、遺棄屍體罪嫌移送高雄地檢署，檢察官複訊後向法院聲請羈押。

警方今天下午將羅男上銬移送到高雄地檢署。羅男身穿深色衣褲，並未用安全帽或口罩等遮掩面容，沒說隻字片語，就快步走進地檢署法警室。

高雄市環保局河川清理員前天在愛河打撈到裝有屍塊的旅行袋，檢警比對斷肢指紋，死者是80歲獨居王姓老翁；循線索追查，調閱監視影像發現，與王熟識的62歲羅姓男子曾多次進出老翁租屋處，最後一趟離去時，還揹有關鍵「黑色旅行袋」，警方懷疑羅涉嫌重大。