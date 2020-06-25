退休教師夫婦雙亡檢警今相驗 無法確認死因將擇日解剖

鄭姓婦人（64歲）昨天上午11時許被家人發現陳屍家中，頸部有勒痕，後腦外傷，68歲的丈夫李姓男子隨後也被警方發現在頂樓上吊身亡；警方查出婦人曾向女兒談及丈夫患病要住療養院，且李疑似患有思覺失調症、憂鬱症，不排除李男殺害妻子後再尋短，檢方今天相驗，仍無法確認鄭確切死因，將擇日解剖。

據悉，鄭與李結婚多年，育有一女，女兒在日本長期工作；夫妻倆感情好，也常與親友聯繫，22日上午還與親友一同爬山，當天下午4時許李男出門倒垃圾，之後兩人未再外出。

兩人女兒固定每天晚上8點半打電話回家，前天晚間，女兒再打電話回家卻無人接聽，連繫二伯、阿姨等人；昨天上午4名親屬前往查看，發現大門未上鎖，入內驚見鄭女躺在房間床上無生命跡象，一旁有血跡，立即報警。

警方發現現場凌亂、疑有打鬥痕跡，客廳明顯地方還擺有一袋裝有台幣六、七十萬元的新台幣，以及一些美金、法郎、港幣等外幣的袋子。檢警今天進行相驗程序，確認李男死因爲上吊，但因無法確認鄭女後確切的致命傷，將擇日解剖釐清。

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