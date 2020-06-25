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愛河袋屍案 凶嫌棄屍身影曝光！檢警靠這線索突破膠著

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄愛河袋屍案偵破！檢警據跡證比對出死者是80歲王姓「遊民」，時常居無定所，最近才在三民區租屋落腳，疑因債務糾紛遇害；鑑識人員研判，王是「窒息死亡」，懷疑他被兇嫌勒斃後肢解分屍。警方追查，查出62歲羅姓無業男子疑欠死者錢，又開口借錢不成才行凶，案情仍待偵訊釐清。

初步了解，死者長年獨居，過去一度居無定所，而羅姓凶嫌無業、與年邁雙親同住，先前曾擺攤賣些小吃，與常在愛河一帶遊蕩的死者結識。羅常向王翁借錢，日前又前往王租屋處，疑借錢不成，才出手掐勒王翁害命。

據悉，羅嫌身高不高，大約160公分左右，疑勒斃158公分左右的王翁後，一不做二不休，痛下狠手肢解分屍，將屍塊裝在2只旅行袋中。

據監視器畫面，羅嫌6月20日凌晨3點左右離開王翁租屋處，不久後又折返，手上多了黑色旅行袋，直到清晨4、5點才又離開；羅嫌疑在22日凌晨2點棄屍，將裝有屍塊的旅行袋投入愛河，裝屍袋陸續在22日、23日被環保人員打撈上岸，才驚揭殺人分屍案。由於可能案發、棄屍時間仍相差近2天，檢警將再深入調查。

警方掌握羅嫌身分，昨晚埋伏羅嫌住處外，今清晨在門外逮獲羅；詢後擬依殺人等罪嫌，將羅嫌移送高雄地檢署複訊。

環保局河川清潔員22日、23日清除愛河雜物，先後發現2只屍袋，報警後警方在2只行李袋發現屍塊及菜刀、啞鈴，認為是殺人棄屍案。

檢警昨天會同法醫解剖複驗，從生殖器判斷死者是名男性，且頭髮灰白，推測可能是中老年人；解剖時驚見，死者嘴巴剩1顆牙齒，肋骨有多處粉碎性骨折，肺臟塌陷，胸壁大片瘀傷，不排除生前受凌虐，綜合跡證研判，死者死於「窒息」；而分屍斷口銳利平整，邊緣「無生命現象」，判斷應是死後所致。

據悉，辦案人員起初查知死者是王姓老翁，比對資料發現他居無定所、獨來獨往，恐怕連通報失蹤紀錄都沒有，一度擔心案情因此陷入膠著，直到比對監視器發現可疑棄屍畫面，才讓偵辦進度大突破。

高雄市愛河袋屍案偵破，羅姓凶嫌疑因債務口角，下手勒斃獨居王姓老翁後分屍。記者林伯驊／攝影
高雄市愛河袋屍案偵破，羅姓凶嫌疑因債務口角，下手勒斃獨居王姓老翁後分屍。記者林伯驊／攝影

分屍案 愛河 棄屍

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