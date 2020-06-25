火燒小三害嚴重毀容、雙耳壞死 人夫遭判12年賠735萬

桃園曾姓男子和羅姓女友婚外情，雙方後因財務糾紛，羅朝曾潑汽油丟燃燒樹枝引燃，害對方燒成火球全身70％嚴重灼傷，臉部毀容、雙耳壞死，手指多處截肢，曾一、二審都被依殺人未遂判刑12年，羅女依勞動力減損、精神撫慰金等向他求償900多萬元，法院判曾得賠735萬元，可上訴。

檢警調查，曾男（65歲）2017年雙十節當天下午2點多，和羅女在廚房因財務糾紛、生活瑣事發生激烈口角，曾情緒激動拿一旁汽油往羅女潑，還朝她丟著火的樹枝，導致火勢瞬間延燒，羅女被烈焰焚身，連屋內桌椅、櫥櫃全毀，就連屋頂也被燻得焦黑。

消防到場發現逃出屋內的羅女上半身嚴重燒傷，頭髮、衣物面目全非，全身有超過百分之70的2、3度嚴重燒燙傷，急救多日才撿回一命，桃園地院一審依殺人未遂判羅12年，上訴台灣高等法院撤銷改判，仍維持12年。

羅女提附帶民事求償，主張遭曾潑汽油引燃，臉部毀容、雙耳壞死，雙上肢活動減損，左手指截肢，一共向曾求償914萬571元；曾辯稱，他因一時賭氣忽略正踩踏火堆上，又往自己身上澆淋汽油才引燃，表示沒有縱火行為，且羅女主張勞動力減損、精神撫慰金等都過高。

桃院民事庭審酌，羅女遇害在救護車上仍有意識時，就喊出曾的名字，稱遭對方放火燃燒身體，消防火調紀錄也發現有燃燒樹枝，幾名當時在鐵皮屋民眾也說，聽到羅女哀嚎就跑出來，但不知道曾男在哪裡，沒看到他人，可見曾作案後隨即逃離，送測謊未過。

醫院診斷指出，羅女全身超過70％燒燙傷得植皮，臉部毀容、雙耳壞死，多處手指尖截肢，經評估勞動力減損約為75%，根據羅至退休年齡計算，勞動力損失金額為235萬5428元。