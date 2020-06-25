聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因
台南市安平區運河水域，今天清晨約8點多被民眾發現男浮屍，消防人員獲救前住打撈上岸，死者年約60多歲，戴眼鏡，棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，沒有明顯外傷，身分和死因待轄區警方調查釐清。
「運河上有浮屍。」報案民眾今天上午約8點30分在安平區安平路運河畔晨跑，發現運河水域有浮屍，連忙跑到鄰近派出所報案，警方同時通報消防局派員下水，打撈浮屍上岸。
死者為男性，年約60多歲，戴眼鏡，身穿棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，除額頭有些許撕裂傷外，沒有明顯外傷。
轄區台南市警四分局安平派出所員警到場了解，在附近擴大追查死者生交通工具，追查身分後，將報請檢察官相驗，查明死亡原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言