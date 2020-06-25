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愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉嫌痛下殺手

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台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區運河水域，今天清晨約8點多被民眾發現男浮屍，消防人員獲救前住打撈上岸，死者年約60多歲，戴眼鏡，棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，沒有明顯外傷，身分和死因待轄區警方調查釐清。

「運河上有浮屍。」報案民眾今天上午約8點30分在安平區安平路運河畔晨跑，發現運河水域有浮屍，連忙跑到鄰近派出所報案，警方同時通報消防局派員下水，打撈浮屍上岸。

死者為男性，年約60多歲，戴眼鏡，身穿棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，除額頭有些許撕裂傷外，沒有明顯外傷。

轄區台南市警四分局安平派出所員警到場了解，在附近擴大追查死者生交通工具，追查身分後，將報請檢察官相驗，查明死亡原因。

男性死者身上沒有證件，身分待警方查追查。記者黃宣翰／攝影
男性死者身上沒有證件，身分待警方查追查。記者黃宣翰／攝影
台南安平運河發現男浮屍，消防人員將他打撈上岸。記者黃宣翰／攝影
台南安平運河發現男浮屍，消防人員將他打撈上岸。記者黃宣翰／攝影

男性 檢察官

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