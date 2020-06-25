台南安平運河發現男浮屍 警方追查身分和死因

台南市安平區運河水域，今天清晨約8點多被民眾發現男浮屍，消防人員獲救前住打撈上岸，死者年約60多歲，戴眼鏡，棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，沒有明顯外傷，身分和死因待轄區警方調查釐清。

「運河上有浮屍。」報案民眾今天上午約8點30分在安平區安平路運河畔晨跑，發現運河水域有浮屍，連忙跑到鄰近派出所報案，警方同時通報消防局派員下水，打撈浮屍上岸。

死者為男性，年約60多歲，戴眼鏡，身穿棕色白條紋上衣，白色球鞋，身上沒有任何證件，除額頭有些許撕裂傷外，沒有明顯外傷。