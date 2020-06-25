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愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬還要借 無業男掐死他

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愛河分屍案偵破！欠老遊民10萬 無業男涉掐頸勒斃痛下殺手

聯合報 / 記者林保光林伯驊／高雄即時報導

高雄市愛河分屍袋屍案，檢警專案小組根據死者指紋及DNA，比對出死者是年約80的「街友」王姓男子。警方在死者身分確認後，訪查與死者往來的人，今天凌晨在高雄市苓雅區，逮捕涉案的羅姓男子，初步查出，因羅欠死者約10萬元，又要逼死者拿錢才涉嫌行凶，確實原因仍待深入調查。

初步了解，死者王姓老翁和羅姓男子因經常在愛河附近聚集而認識，羅常向王翁借錢，已經累計借10萬元 。6月20日，羅見王到銀行領錢 ，要向老翁再借錢，雙方起爭執，羅姓男子涉嫌掐頸，要求王說出提款卡密碼，卻將老翁勒斃。

檢警及法醫昨天複驗，從生殖器確認是男性，進一步解剖，驚見他嘴巴剩1顆牙齒，肋骨有多處粉碎性骨折，還有多處骨折，而分屍傷口研判是死後遭支解，種種跡象令鑑驗人員懷疑死者生前遭到殘忍凌虐，可能被打到致死，之後被分屍、裝入旅行袋丟愛河毀屍。

據了解，這名男子約160公分，有灰白頭髮及鬍鬚可能是中老年，傷勢部分，男子嘴巴剩1顆牙齒，身上肋骨多處粉碎性骨折，頸椎、胸骨體、胸骨柄骨折，肺臟塌陷，胸壁大片瘀傷，傷勢相當嚴重，不過無顱內出血。

至於分屍的切割傷，切割傷的斷口銳利平整，邊緣「無生命現象」，也使鑑驗人員判定是死後所致，可能死亡後遭到支解。

檢警及法醫昨天將2個深色旅行袋內物品完整取出，1袋裝著雙手及雙腳，另1袋有頭部連著上半身軀幹到生殖器，據指，2旅行袋內的屍塊除裝黑色塑膠袋內，還用鐵線綁著啞鈴，而在上半身軀幹的那一個旅行袋中放有長袖襯衫、短褲，在雙手腳的那袋有長毛巾，但都僅披著、包覆住身體。

檢警及法醫昨天打開袋屍複驗。記者林伯驊／翻攝
檢警及法醫昨天打開袋屍複驗。記者林伯驊／翻攝
愛河分屍案，警方昨天逮捕涉案男子。圖／本報資料照片
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骨折 愛河 愛河分屍案

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