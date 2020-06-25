蒙面火攻警局 腳踝刺青露身分

廿四歲鄭姓男子前晚涉嫌在烏日警分局前縱火，警方靠他右腳踝的刺青破案。 記者趙容萱／翻攝

廿四歲鄭姓男子不滿毒品案被台中市警烏日分局查獲送辦，懷恨在心，前晚蒙面提著汽油到烏日警分局前方空地縱火，火勢延燒到停車格，幸派出所六名員警及時拿滅火器撲滅。警方從右腳踝上的刺青辨識出鄭男身分，案發後六小時將他逮捕，依公共犯危險罪送辦，檢察官訊後聲押。

警方調查，前晚九時廿五分左右，鄭男騎機車到烏日警分局右側民宅前停放，他提著裝有汽油的水桶，刻意避開監視器，走上警局右前方階梯，不到三秒時間，「轟」一聲，樓梯瞬間火光乍現，鄭隨即逃離。

火勢隨著汽油往低處流到階梯下方汽車格，當時烏日警分局前方烏日派出所內有六名員執勤，及時發現火光拿滅火器衝出滅火，未造成車輛或物品毀損。

警方事後調監視器，發現歹徒從烏日一路騎到大肚區，頭戴鴨舌帽、戴口罩，騎乘的機車車牌刻意遮住，早預謀犯案；不過嫌犯穿短衣短褲，右腳腳踝處露出一個明顯刺青圖案，由於烏日警方日前才查獲鄭姓男子涉毒品案，鄭就住在大肚，腳踝也有刺青，比對身形等特徵後，警方認定鄭男涉有重嫌，趕往鄭家找人，昨天凌晨三時十分許，在鄭住家附近攔下鄭嫌，將他逮捕。

鄭落網後一臉驚訝，不敢相信這麼快就被警方查獲；他承認縱火，偵詢後依公共危險罪嫌移送，檢方聲押。