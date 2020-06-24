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屏東警向槍枝、毒品、幫派宣戰 卻因情色爆風紀問題

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導

屏東警分局傳警察風紀問題，一名盧姓員警被民眾目擊經常出沒應召站，昨天晚間警方查緝時，盧為躲避追查，從4樓跳到隔壁3樓陽台導致雙腿骨裂無法行動，警方將他背下樓後，才讓身分曝光，而此事也對警方形象大受打擊。

據了解，盧姓員警平時個性木訥，從警表現普通，並無特別凸出，豈料卻被民眾目擊，經常開著賓士車前往民族路上一處藏匿於民宅的應召站，由於出現次數頻繁，還被爆每周幾乎會來3次，因此，對他印象深刻，還稱他為「賓士男」。

由於此處常有外籍女子進出，且對於經營應召站一事早有耳聞，便有民眾向警方檢舉。警方查緝的過程中，因盧為躲避追查，從4樓跳到隔壁3樓陽台導致雙腿骨裂無法行動，導致警方將他背下樓，才讓身分曝光。

警方起初否認盧姓員警跳樓逃逸，僅稱在逃逸時跌倒，但目擊者卻說，是看見有男子從頂樓跳到隔壁民宅，現場還有出動數十人協助就醫，後來才知道這名男子竟也是警察，因此，警方後來才改口是跳樓摔傷。

由於，此處經營應召站已有一段時間，而民眾口中常客「賓士男」卻是警察，因此，對警察形象大傷，此外，屏東縣警局長才剛上任，並向槍枝、毒品與幫派宣戰，3天後卻因員警出入應召站爆出風紀問題。

對此，屏東警分局表示，確定盧姓員警違反規定涉足不良場所，除依社維法送辦之外，未來將記過處分，並將調離現職。

屏東警分局強調，將持續秉持不掩飾、不庇縱及不護短的決心，主動積極查處員警違法、違紀案件，淨化警察風氣。

屏東警分局傳警察風紀問題，一名盧姓員警被民眾目擊經常出沒應召站，昨天晚間遭警方逮捕。記者陳弘逸／攝影
屏東警分局傳警察風紀問題，一名盧姓員警被民眾目擊經常出沒應召站，昨天晚間遭警方逮捕。記者陳弘逸／攝影

警察 應召站 屏東縣

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