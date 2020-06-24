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《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

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陪女友向老婆經紀人提告 謝和弦偷拍機密文件被法辦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

藝人謝和弦近日風波不斷，他日前才因捲入大麻事件，進行一個多月的勒戒，卻在本月21日陪同女友陳莉涵（莉婭）前往新北市三重警分局大有所向老婆戴怡軒（Keanna）的經紀人提告時，偷拍經紀人的國民影像檔，員警發現喝止，隨後依個資法第41條罪嫌將謝和弦函送。

據悉，謝結束勒戒後回歸正常生活，與陳莉涵常在社群軟體上放閃，本月21日謝陪同陳莉涵前往三重警分局大有派出所向老婆的經紀人提告妨害名譽、詐欺，員警開啟經紀人的國民影像檔提供陳莉涵指認，謝和弦卻在一旁將國民影像檔偷拍，員警發現喝止，由於國民影像檔上含有姓名、身分證字號、身分證大頭照等個人資訊，警方隨即依個資法第41條罪嫌將謝和弦函送。

三重警方表示，當下員警已要求謝將翻拍的國民影像檔刪除，但不知為何該翻攝影像被匿名社群帳號四處轉傳，將會繼續釐清匿名社群帳號的照片來源，並追究其刑事責任。

謝和弦因偷拍老婆戴怡軒的經紀人國民影像檔，遭到警方函送，雖然警方當下已要求謝刪除，但不知為何該影像仍被流傳社群軟體。圖／民眾提供
謝和弦因偷拍老婆戴怡軒的經紀人國民影像檔，遭到警方函送，雖然警方當下已要求謝刪除，但不知為何該影像仍被流傳社群軟體。圖／民眾提供

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