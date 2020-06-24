控肉飯女店員被前員工砍傷 送醫急救
彰化縣北斗鎮中華路上一家知名控肉飯一名37歲郭姓越南籍女店員今天下午3點多被一名離職員工疑似持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，行凶的男子犯案後即逃離，警方追緝中，正在了解原因。
控肉飯業者表示，離職已3、4個月的楊姓男員工（58歲）今天下午到店裡找女員工，一開始是用手要搭女員工的肩，似乎有話要對她說，但女員工會害怕急著走，前男員工就持刀砍她，對於兩人是否有糾紛並不知道。從業者監視錄影器中可發現男子行兇時，女子發出尖叫聲，店內現場也血跡斑斑。
警方表示，被砍女員工頭和臉各有二公分撕裂傷，右耳後、右手大拇指也受傷，送醫後還在進行縫合治療中，警方還在調查兩人是否有糾紛及男子行凶動機。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言