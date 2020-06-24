控肉飯女店員被前員工砍傷 送醫急救

彰化縣北斗鎮中華路上一家知名控肉飯一名37歲郭姓越南籍女店員今天下午3點多被一名離職員工疑似持菜刀砍傷頭和臉，女員工血流如注被送往卓醫院救治，幸好意識清楚，無生命危險，行凶的男子犯案後即逃離，警方追緝中，正在了解原因。

控肉飯業者表示，離職已3、4個月的楊姓男員工（58歲）今天下午到店裡找女員工，一開始是用手要搭女員工的肩，似乎有話要對她說，但女員工會害怕急著走，前男員工就持刀砍她，對於兩人是否有糾紛並不知道。從業者監視錄影器中可發現男子行兇時，女子發出尖叫聲，店內現場也血跡斑斑。