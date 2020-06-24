送總統表哥「2顆子彈」起訴再羈押 裁定：供詞不吐實

大同經營權之爭中代表市場派的三圓建設董事長、總統蔡英文遠房表哥王光祥，收到裝有「2顆子彈」的包裹，檢方昨天起訴三圓子公司三圓青島公司股東、前立委陳榮盛的長媳陳信婷、男子黎孝忠2人，黎偵查中羈押，今天移審，台北地院開庭，裁定黎羈押禁見。

裁定理由指出，黎孝忠坦承檢察官起訴指控的犯行，犯槍砲、恐嚇罪，犯罪嫌疑重大，不過，考量他對案情經過、供詞仍避重就輕，沒有吐實，有迴護共犯及勾串證人之虞，有羈押原因與必要，不羈押難以追訴審判。

陳榮盛曾任立法委員，看好大陸山東省不動產市場，近年舉家到山東發展；王光祥與總統蔡英文有遠房親戚關係，與陳榮盛合夥投資三圓青島公司。陳、王原本要在青島進行大型土地開發案，卻因股權轉讓發生爭執。

台北地檢署5月底以證人身分傳喚王光祥到案，查證被告犯罪動機，據了解，王光祥聲稱不認為恐嚇案與土地開發利益有關，至於是誰主導恐嚇，他稱不清楚。

今年4月17日三圓建設公司收到一份寫有「王光祥先生收」的信封，秘書拆封查看後，發現內有2顆子彈，王光祥隨後報警處理。

檢警調查，男子黎孝忠4月17日將裝有兩顆子彈的包裹送到三圓建設，警方4月30日將黎、與黎同行的何姓女子、杜姓女子3人拘提到案，訊後認為何女、杜女不知情，黎犯罪嫌疑重大，聲押黎獲准。

黎孝忠供稱，因陳榮盛過去對他有恩，知道陳榮盛與王光祥有糾紛，才寄送子彈幫陳出氣，至於子彈來源是20年前一個朋友請他保管的，但這名朋友已過世。